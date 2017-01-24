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В Саратове осудят женщину, избившую и выгнавшую на мороз дочь

Под Саратовом, Балашовским СО СУ СКР по региону, инициировано расследование в отношении нанесении побоев 14-летней девочке-подростку матерью. Школьница была выставлена полураздетой на 30-градусный мороз. Вскоре Саратовский суд начнёт рассмотрение резонансного уголовного дела.

В Саратове осудят женщину, избившую и выгнавшую на мороз дочь


В результате девушка частично отморозила пальцы ног и была госпитализирована. Следователи приступили к расследованию преднамеренных действий матери школьницы. Девушка была госпитализирована вследствие длительного пребывания на морозе раздетой, что является противоправным деянием со стороны её матери. Происшествие зарегистрирована полицией 23 декабря 2016 года.
По уточнённым данным, 45-летняя мать и ранее избивала девочку палкой, причём по ногам, периодически держа дочь на холоде. 14-летняя школьница была доставлена в райбольницу 23 декабря с частичным обморожение пальцев обеих ног. В ближайшее время материалы дела будут переданы в суд, для вынесения приговора.


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