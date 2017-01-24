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Новости Крыма: Иса Акаев заявил, что Киев вернет полуостров только вооруженным способом

Новости Крыма: Иса Акаев заявил, что Киев вернет полуостров только вооруженным способом

Украина в любом случае будет возвращать аннексированный Крымский полуостров вооруженным путем. По словам командира добровольческого батальона "Крым" Исы Акаева, этот момент может наступить после того, как РФ потерпит поражения в Сирии, передает Joinfo.ua со ссылкой на телеканал «112 Украина».

"В любом случае будет вооруженный. Потому что те, кто захватил Крым, они просто так оттуда не уйдут. По времени сложно сказать, у меня недостаточно информации. Насколько я ею владею, я думаю, это произойдет после того, как Россия потерпит серьезное поражение в районе в Сирии, после этого только будет", - заявил Акаев.

Командир, Согласно информации, которую подготовил для ДжоИнфоМедиа журналист Георгий Полтавчук, также заявил, что если после большого митинга в Крыму в феврале 2014 года люди не разошлись, захвата полуострова могло не быть.

"Если бы после 23 числа, этого большого митинга, если бы люди не разошлись, а остались, как, допустим, люди на Майдане, я думаю, может быть, даже захвата этого бы не произошло. Это сугубо мое личное мнение", - отметил он.

Также Акаев рассказал, что в 2014 году в Крыму были люди, готовые противостоять оккупации.

"В 2014 году были люди, которые были готовы взять оружие в руки и противостоять агрессии и оккупации. Это был я, мои близкие друзья. Нас было довольно много, около 100 человек на тот момент желающих это сделать. Но мы не нашли поддержку в тот момент ни со стороны Меджлиса, ни со стороны силовых структур. Все считали, что все под контролем, что там СБУ, Вооруженные силы, МВД все контролирует, что все будет нормально. Ощущение того, что все будет ненормально, были серьезные, потому что мы видели, что происходит", - отметил он.

Как известно, Россия в результате незаконного референдума аннексировала Автономную Республику Крым в марте 2014 г. Изменения территориальных границ Украины не признали ООН и другие международные организации.


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