В Тверской области 18-летний парень зарубил топором пенсионерку

10 января в Тверской области в городе Калязин обнаружено тело 75-летней пенсионерки. По предварительным данным, ее зарубил топором 18-летний парень.
Как сообщают правоохранительные органы, тело женщины было найдено на улице. Выяснилось, что в день трагедии погибшая встретилась близ дома со своим соседом, который потребовал у нее денег. Получив отказ, злоумышленник нанес пенсионерке удары ножом, а после зарубил топором и скрылся.
На данный момент 18-летнего подозреваемого в убийстве задержали. Правоохранительные органы Тверской области инкриминируют ему “умышленное убийство”.
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