В Тверской области 18-летний парень зарубил топором пенсионерку

Как сообщают правоохранительные органы, тело женщины было найдено на улице. Выяснилось, что в день трагедии погибшая встретилась близ дома со своим соседом, который потребовал у нее денег. Получив отказ, злоумышленник нанес пенсионерке удары ножом, а после зарубил топором и скрылся.На данный момент 18-летнего подозреваемого в убийстве задержали. Правоохранительные органы Тверской области инкриминируют ему “умышленное убийство”.

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