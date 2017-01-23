У Кличко заявили, что сына мэра не кусал аллигатор

В СМИ появилась информация о том, что старшего сына мэра Киева Егора-Даниэля Кличко покусал аллигатор. Об этом сообщалось на странице парня в Facebook, которая оказалась фейковой. Об этом рассказала ТСН пресс-секретарь мэра Оксана Зиновьева, передает Joinfo.ua.

"Это очередной фейк. И в Америке он не учится, и крокодил его не кусал", - сообщила Зиновьева. По словам пресс-секретаря Кличко, сын мэра не ведет страницу в Facebook, а аккаунт пользователя, согласно информации, которую подготовила для ДжоИнфоМедиа журналист Мария Громко, с именем "Егор Даниэль Кличко" – ложный.

Напомним, СМИ сообщали, что сына мэра Киева в США покусал аллигатор.

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