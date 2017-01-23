Алла Пугачева посетила премьеру фильма «Рай»

В числе гостей премьерного показа - известный российский режиссер Станислав Говорухин, министр культуры России Владимир Мединский с супругой Мариной, Григорий Лепс с женой и дочкой Ингой, актриса Юлия Пересильд и другие представители бомонда. Главными на этом празднике кино стали, естественно, автор фильма Андрей Кончаловский с женой Юлией Высоцкой, исполнившей в картине главную роль.Фильм «Рай» произвел на приглашенных гостей сильнейшее впечатление. Как заявила Примадонна, «Рай» - замечательный фильм и она еще долго будет находится под впечатлением от увиденного. Татьяна Навка назвала увиденное кино «потрясающим, которое заставляет задуматься о добре и зле, любви и преданности, и даже переосмыслить философию жизни». Юлия Пересильд оказалась под таким сильным впечатлением, что прокомментировала картину позже, в своем блоге. По словам актрисы, «фильм накрыл», больно, страшно, не хочется повторить и оказаться с обеих сторон войны.Высказался о своем детище и автор - режиссер Андрей Кончаловский. По словам создателя, он не стремился снять картину о физической боли, в нем нет мертвых тел или отрезанных голов. Эта картина о главном - о человеческих отношениях и его в процессе больше интересовала тем духовного насилия, насилия над душой, что передать гораздо сложнее.

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