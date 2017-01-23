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Умер экс-командующий ВМС Украины Владимир Безкоровайный

Умер экс-командующий ВМС Украины Владимир Безкоровайный

Сегодня на 73 году жизни скончался командующий Военно-Морских Сил Украины, вице-адмирал Владимир Безкоровайный. Об этом сообщается на странице ВМС Украины в социальной сети Facebook.

"Командование Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины с глубоким прискорбием извещает, что 23 января 2017 ушел из жизни вице-адмирал Безкоровайный Владимир Герасимович, заместитель министра обороны - командующий Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины в 1993-1996 годах ... Он прошел суровую школу службы на атомных подводных лодках Северного флота, от командира электронавигационной группы до командующего флотилией атомных подводных лодок стратегического назначения, от курсанта до боевого вице-адмирала", - говорится в сообщении.

В ВМС также напомнили, что вице-адмирал Безкоровайный возглавил Военно-Морские Силы Украины в 1993 году, также он командовал боевыми кораблями в ходе раздела Черноморского флота бывшего СССР.

Отмечается, что в условиях сильнейшего противодействия со стороны Российской Федерации, вице-адмирал Безкоровайный, не колеблясь, делал стратегические шаги для отстаивания территориальной целостности Украины, возрождения и наращивания боевых возможностей ВМС, развития Украины как морской европейской державы.

"Адмирал Безкоровайный был флотоводцем Украины, который обеспечил достойную демонстрацию Военно-Морского Флага ВС Украины на просторах мирового океана, организовал походы кораблей ВМС в порты Франции, Объединенных арабских эмиратов, Италии, Болгарии, Румынии, Турции", - резюмировали в ВМС Украины.


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