Ксения Собчак стала ведущей свадебного торжества

Радуясь, Ксения Собчак провела целое мероприятие по созданию счастливой семьи, передает Joinfo.ua, ссылаясь на Лайф.ру.

Племянница Мусы Бужаева, Диана, вышла замуж за некоего Магомеда, с которым они познакомились в университете (Диана учится в МГИМО — московском государственном институте международных отношений). Магомеду 24 года, Диане — 19, вполне себе подтверждённая психологами многообещающая разница в возрасте. Свадьбе проходила в отеле Ritz Carlton, а в числе выступавших были замечены, в числе прочих, Николай Басков с патриотической песней на чеченском языке и знаменитая София Ротару.

На свадьбе Диана была в платье от Valentino (её кузины, Марьям и Элина, воспользовались услугами Зухаира Мурада, поступив более патриотично, но платье Дианы было куда более скромным). Старший брат Дианы в детстве прослыл вундеркиндом: он и сегодня играет в шахматы с лучшими гроссмейстерами. А младшая сестра пишет научные статьи и снимает короткометражки, рассчитывая после окончания МГИМО стать вовсе не дипломатом, а режиссёром.

Сегодня же она приглашает Ксению Собчак на свадьбу в качестве ведущей… что ж, если, как, Чечня превращается в крупный туристический центр, то выходцы из Чечни стараются превратить в крупный центр бомонда всё, чем и в чём живут.

Муса Бажаев, дядя Дианы — миллиардер, занявшийся воспитанием Дианы, её сестры и брата после смерти их отца, а также взявшийся за «Группу Альянс» самолично. Что ж, это тот приятный случай, когда брат, получивший наследство от брата, распоряжается им с целью заботы, а не использования — вот какую свадьбу «отгрохал» племяннице.

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