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Ксения Собчак стала ведущей свадебного торжества

Ксения Собчак стала ведущей свадебного торжества

Радуясь собственному материнству, Ксения Собчак провела целое мероприятие по созданию счастливой семьи, передает Joinfo.ua, ссылаясь на Лайф.ру.

Племянница Мусы Бужаева, Диана, вышла замуж за некоего Магомеда, с которым они познакомились в университете (Диана учится в МГИМО — московском государственном институте международных отношений). Магомеду 24 года, Диане — 19, вполне себе подтверждённая психологами многообещающая разница в возрасте. Свадьбе проходила в отеле Ritz Carlton, а в числе выступавших были замечены, в числе прочих, Николай Басков с патриотической песней на чеченском языке и знаменитая София Ротару.

На свадьбе Диана была в платье от Valentino (её кузины, Марьям и Элина, воспользовались услугами Зухаира Мурада, поступив более патриотично, но платье Дианы было куда более скромным). Старший брат Дианы в детстве прослыл вундеркиндом: он и сегодня играет в шахматы с лучшими гроссмейстерами. А младшая сестра пишет научные статьи и снимает короткометражки, рассчитывая после окончания МГИМО стать вовсе не дипломатом, а режиссёром.

Ксения Собчак стала ведущей свадебного торжества

Сегодня же она приглашает Ксению Собчак на свадьбу в качестве ведущей… что ж, если, как утверждает Рамзан Кадыров, Чечня превращается в крупный туристический центр, то выходцы из Чечни стараются превратить в крупный центр бомонда всё, чем и в чём живут.

Муса Бажаев, дядя Дианы — миллиардер, занявшийся воспитанием Дианы, её сестры и брата после смерти их отца, а также взявшийся за «Группу Альянс» самолично. Что ж, это тот приятный случай, когда брат, получивший наследство от брата, распоряжается им с целью заботы, а не использования — вот какую свадьбу «отгрохал» племяннице.


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