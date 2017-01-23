Назад к скрепам: четверть россиян считает вредным научно-технический прогресс

Практически каждый четвертый гражданин России считает вредным научно-технический прогресс, следует из результатов исследования, проведенного Московской высшей школой социальных и экономических наук, сообщает Joinfo.ua. В ходе опросов, в которых приняли участие более 6 тысяч человек из 10 российских регионов, выяснилось, что меньше половины населения считает позитивным ускорение развития технологий и инноваций.

30% опрошенных заявили, что "технологические новшества никак не влияют" на их жизнь, 46% пожаловались на то, что научный прогресс идет "слишком быстро". 23% респондентов заявили, что развитие науки и технологий является долгосрочной опасностью для человечества. 14% уверены, что развитие науки "науки не дают нам никакого принципиально нового знания".

К категории "технофобов" в России относится 24% населения, еще 28% – "техноскепитики", "технооптимистов" – меньше половины, причем ядро (те, кто дал максимально позитивные оценки развития технологий) – лишь 6%, отмечают авторы исследования.

Напомним, в России хотят запретить использовать газ в жилых домах.

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