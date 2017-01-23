Александр Брыксин раскошелился на звезд росийского шоу-бизнеса

Чиновник Александр Брыксин, депутат и вице-президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, решил, судя по всему, отпраздновать по-крупному, передает Joinfo.ua, ссылаясь на Лайф.ру.

В то время как, к примеру, Ирина Аллегрова празднует свой юбилей в тесном семейном кругу, на празднике у Брыксина, проходившем не где-нибудь, а в отеле Radisson Royal, в котором специально для таких торжеств есть так называемый Конгресс-парк, выступали Григорий Лепс, Анастасия Макеева, Игорь Верник (в качестве тамады), Марина Федункив (для разнообразия — юмористка из знаменитого Comedy Woman) и даже сама Алла Пугачёва!

Зал был украшен в духе Нового года — чего стоили одни только фигуры белых медведей, выполненные в 3D! Впрочем, «чего» стоило, всем известно: более миллиона рублей. Умолчим о том, во сколько обошлась еда и алкоголь (а была там средиземноморская кухня, свежие ягоды, элитный алкоголь и многоуровневый торт от кондитера Андрея Шевлягина, украсившего его скульптурами шахтёра в честь малой родина Брыксина — Кемерова, в котором юбиляр построил детский спортивный центр).

Тамада обошёлся в 15 тысяч евро, юмористка — в восемь, выступление Лепса в наше время стоит от ста тысяч, а вот Пугачёва (тем более целый час выступления Пугачёвой!) стоит, как известно, 265 тысяч долларов за выступление. Среди гостей, разумеется, были дочь Брыксина Лиза и её возлюбленный Антон Петров, который, напомним, ушёл от глубоко беременной певицы МакSим к 21-летней Лизочке. А в качестве сюрприза имениннику олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун исполнила танец с мячом.

Александр Брыксин, согласно рейтингу Forbes, два года назад попал на двадцать седьмое место самых состоятельных чиновников. Неудивительно, с таким-то размахом пиршества. Очень надеемся, что, как его дочь увела мужа знаменитой певицы из семьи, так и Брыксин не уводит подобные деньги из государственного бюджета.

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