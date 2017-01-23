Брошенная в океан бутылка с запиской вернулась обратно к моряку через 34 года

Моряку, который 34 года назад бросил в океан бутылку с запиской, вернули ее обратно. Эта невероятная история произошла с жителем штата Флорида, который в 1983 году служил на корабле под названием USS Coral Sea в звании младшего офицера.
Во время одного из рейсов в Атлантический океан моряк решил выбросить за борт пластиковую бутылку с запиской, в которой указал координаты корабля, дата, а также его личные данные. Спустя год послание обнаружили на берегу архипелага Флорида-Кис супруги из Арканзаса, которые не стали искать отправителя, а решили оставить необычную находку себе в качестве напоминания о веселом отдыхе.
Спустя много лет пара готовилась к переезду и обнаружила среди своих вещей эту бутылку с посланием. Они наконец-то решили связаться с отправителем через его личную страницу в Facebook. Моряк, который уже давно находится в отставке, был приятно удивлен неожиданным известием. Теперь мужчина хочет отдать бутылку с посланием в музей морской авиации, расположенный в городе Пенсакола, в котором он сейчас проживает.
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