В Москве актёр квеста "Кровавый Санта" ударил игрока по голове топором

Инцидент произошёл на улице Авиамоторной вчера ночью на территории авторемонтного завода, куда потерпевший пришёл для прохождения игры вместе с друзьями.По предварительной версии следствия, молодой человек 22 лет исполнял одно из заданий игры, когда актёр случайно задел его топором, в результате чего потерпевший получил ранение головы и разрыв уха. На данный момент работники полиции устанавливают подробности и обстоятельства произошедшего, проводится проверка.

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