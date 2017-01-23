В Москве актёр квеста "Кровавый Санта" ударил игрока по голове топором

В Москве актёр квеста "Кровавый Санта" во время игры ударил одного из игроков топором по голове. На данный момент работники полиции устанавливают обстоятельства происшествия.
Инцидент произошёл на улице Авиамоторной вчера ночью на территории авторемонтного завода, куда потерпевший пришёл для прохождения игры вместе с друзьями. По предварительной версии следствия, молодой человек 22 лет исполнял одно из заданий игры, когда актёр случайно задел его топором, в результате чего потерпевший получил ранение головы и разрыв уха. На данный момент работники полиции устанавливают подробности и обстоятельства произошедшего, проводится проверка.
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