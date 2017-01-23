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Рамзан Кадыров подарил участнице шоу "Голос" роскошный подарок

Рамзан Кадыров подарил участнице шоу "Голос" роскошный подарок

Помимо подарков, сообщает портал Joinfo.ua, Рамзан Кадыров удостоил Раяну звания заслуженной артистки Чеченской Республики, а также осыпал цветами и платьями от модного дома Айшат Кадыровой. Ранее сообщивший, что Чечня превращается в один из туристических центров России, Кадыров решил подтвердить и тот факт, что Чечня также — родина талантов.


Раяна Асланбекова начала покорение сильных мира сего с того, что очаровала своим голосом наставника по программе «Голос.Дети» - а был им не кто иной, как сам Леонид Агутин!


Рамзан Кадыров подарил участнице шоу "Голос" роскошный подарок

После участия в шоу она вернулась в Чеченскую Республику и выступает на родине. На днях выступала и на приёме у Рамзана Кадырова, у которого, помимо серьёзных дел (например, задержания террористов), остаётся время и на не менее серьёзные — на искусство. Приехавшую на приём Асланбеку Кадыров наградил всем, о чём девочка-подросток может только мечтать.


Рамзан Кадыров подарил участнице шоу "Голос" роскошный подарок

Раяна Асланбекова утверждает, что после такого признания со стороны чеченского руководства, она ну просто никак не сможет подвести свою Чечню. Певица, как отмечает журналист ДжоИнфоМедиа Настя Арт, обещает добиваться максимально возможных высот! А социальные сети девочки украсились фотографиями её диплома заслуженной артистки и вручения ключей от машины лично Рамзаном Кадыровым.


В то же время, напомним, Чечня ожидает в текущем году огромный приток туристов (для которых, в том числе, будет петь Раяна), и даже договорилась об обмене туристами с ДНР (Донецкой Народной Республикой).



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