Авторизация
 
  • 03:19 – Ксения Собчак родила сына 2017: Собчак провела мастер-класс по кормлению ребенка 
  • 03:18 – Трамп нанес первый удар по глобализму, подписав указ о выходе из ТТП 
  • 03:00 – В Тверской области 18-летний парень зарубил топором пенсионерку 
  • 03:00 – Жулин и Навка испугались за дочь 


Турчинов: Россия перешла к новой фазе войны против Украины

Турчинов: Россия перешла к новой фазе войны против Украины

Секретарь СНБО заявил, что спецслужбы России перешли к организации убийств украинских политиков, общественных деятелей и журналистов для дестабилизации ситуации. По его словам, российские спецслужбы перешли к новой фазе гибридной войны в Украине - политическому терроризму, передает Joinfo.ua со ссылкой на пресс-службу ведомства.


Так прокомментировал секретарь СНБО Александр Турчинов попытку покушения на народного депутата Антона Геращенко.


"Предварительная информация позволяет утверждать, что покушение было связано с его профессиональной деятельностью и разоблачением россиян, причастных к преступлениям на оккупированной территории Украины", - отметил Турчинов.


Секретарь СНБО добавил, что, к сожалению, это не единственный случай расследуемой СБУ и полицией террористической деятельности, которую организовали российские спецслужбы на украинской территории.


Турчинов отметил, что для организации терактов российские спецслужбы создают агентурную сеть из криминалитета и боевиков, воевавших в российских гибридных войсках в Донбассе. "Их спецподготовка и обучение осуществляются на территории РФ, а также на оккупированной территории Украины", - сказал он.


Секретарь СНБО, согласно информации, которую подготовила для ДжоИнфоМедиа журналист Мария Громко, подчеркнул, что задача российских спецслужб - это ликвидация политических, общественных деятелей, представителей СМИ "с целью нагнетания страха, создания хаоса и дестабилизации ситуации в Украине, чтобы сломать готовность украинцев сопротивляться военной агрессии РФ".


По его словам, ответственность за использование спецслужб в организации террористической деятельности "полностью несет политическое руководство РФ, которое превратило свою страну в центр мирового терроризма".


"Украина будет преследовать в правовом порядке и требовать, в том числе через международные инстанции, выдачи всех преступников, причастных к организации террористической деятельности на нашей территории, которые прячутся за удостоверениями российских спецслужб на территории РФ. Мы будем жестко пресекать любые действия, угрожающие жизни украинских граждан ", - подытожил секретарь СНБО.


21 января глава СБУ Василий Грицак сообщил, что в Киеве сотрудники Службы безопасности на этапе выполнения предотвратили убийство народного депутата.


22 января, советник главы МВД Зорян Шкиряк заявил, что депутат, покушение на убийство которого предотвратила Служба безопасности - это Антон Геращенко. По словам Шкиряка, главным мотивом покушения была деятельность сайта Миротворец. Позже сам Геращенко подтвердил это.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/173665-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
Курсы валют НБКР
69.4984
+0.00%
74.5648
+0.61%
1.1680
+0.28%
0.2095
-0.05%

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Алла Пугачева: Последние новости скандала, крах Примадонны
  • 07:55
  • 1 560
  • 0
В США видео смерти 12-летней девочки в прямом эфире стало вирусным
  • 22:57
  • 1 267
  • 0
В МГУ объявили о создании нового факультета
  • 22:17
  • 1 232
  • 0
Ученые NASA рассказали, зачем впервые отправили рыб в космос
  • 22:57
  • 1 205
  • 0
59-летняя жительница Казани подрабатывает обнаженной натурщицей
  • 23:28
  • 1 169
  • 0
Harper’s Bazaar составил список самых стильных женщин планеты
  • 23:22
  • 1 068
  • 0
Дети Пугачевой и Галкина взорвали Сеть своими танцами
  • 15:06
  • 1 027
  • 0
В объектив камеры астронавтов шаттла «Индевор» попался НЛО
  • 21:55
  • 933
  • 0
Ксения Собчак родила сына 2017: Собчак провела мастер-класс по кормлению ребенка
  • 03:19
  • 0
  • 0
Трамп нанес первый удар по глобализму, подписав указ о выходе из ТТП
  • 03:18
  • 0
  • 0
В Тверской области 18-летний парень зарубил топором пенсионерку
  • 03:00
  • 0
  • 0
Жулин и Навка испугались за дочь
  • 03:00
  • 0
  • 0
Ольга Бузова, новости сегодня: в свой день рождения Бузова рыдала
  • 02:29
  • 0
  • 0
Керро и Шепс, правда об отношениях: что происходит между ясновидящими
  • 02:29
  • 0
  • 0
Лама Сафонова осознала причины тяжелой болезни
  • 02:21
  • 0
  • 0
«Матч-ТВ» организует альтернативное расследование по допингу в России
  • 02:04
  • 0
  • 0
Ксения Собчак родила сына 2017: Собчак провела мастер-класс по кормлению ребенка
  • 03:19
  • 0
  • 0
Трамп нанес первый удар по глобализму, подписав указ о выходе из ТТП
  • 03:18
  • 0
  • 0
В Тверской области 18-летний парень зарубил топором пенсионерку
  • 03:00
  • 0
  • 0
Жулин и Навка испугались за дочь
  • 03:00
  • 0
  • 0
Ольга Бузова, новости сегодня: в свой день рождения Бузова рыдала
  • 02:29
  • 0
  • 0
Керро и Шепс, правда об отношениях: что происходит между ясновидящими
  • 02:29
  • 0
  • 0
Лама Сафонова осознала причины тяжелой болезни
  • 02:21
  • 0
  • 0
«Матч-ТВ» организует альтернативное расследование по допингу в России
  • 02:04
  • 0
  • 0
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Новости партнеров