Турчинов: Россия перешла к новой фазе войны против Украины

Секретарь СНБО заявил, что спецслужбы России перешли к организации убийств украинских политиков, общественных деятелей и журналистов для дестабилизации ситуации. По его словам, российские спецслужбы перешли к новой фазе гибридной войны в Украине - политическому терроризму, передает Joinfo.ua со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так прокомментировал секретарь СНБО Александр Турчинов попытку покушения на народного депутата Антона Геращенко.

"Предварительная информация позволяет утверждать, что покушение было связано с его профессиональной деятельностью и разоблачением россиян, причастных к преступлениям на оккупированной территории Украины", - отметил Турчинов.

Секретарь СНБО добавил, что, к сожалению, это не единственный случай расследуемой СБУ и полицией террористической деятельности, которую организовали российские спецслужбы на украинской территории.

Турчинов отметил, что для организации терактов российские спецслужбы создают агентурную сеть из криминалитета и боевиков, воевавших в российских гибридных войсках в Донбассе. "Их спецподготовка и обучение осуществляются на территории РФ, а также на оккупированной территории Украины", - сказал он.

Секретарь СНБО, согласно информации, которую подготовила для ДжоИнфоМедиа журналист Мария Громко, подчеркнул, что задача российских спецслужб - это ликвидация политических, общественных деятелей, представителей СМИ "с целью нагнетания страха, создания хаоса и дестабилизации ситуации в Украине, чтобы сломать готовность украинцев сопротивляться военной агрессии РФ".

По его словам, ответственность за использование спецслужб в организации террористической деятельности "полностью несет политическое руководство РФ, которое превратило свою страну в центр мирового терроризма".

"Украина будет преследовать в правовом порядке и требовать, в том числе через международные инстанции, выдачи всех преступников, причастных к организации террористической деятельности на нашей территории, которые прячутся за удостоверениями российских спецслужб на территории РФ. Мы будем жестко пресекать любые действия, угрожающие жизни украинских граждан ", - подытожил секретарь СНБО.

21 января глава СБУ Василий Грицак сообщил, что в Киеве сотрудники Службы безопасности на этапе выполнения предотвратили убийство народного депутата.

22 января, советник главы МВД Зорян Шкиряк заявил, что депутат, покушение на убийство которого предотвратила Служба безопасности - это Антон Геращенко. По словам Шкиряка, главным мотивом покушения была деятельность сайта Миротворец. Позже сам Геращенко подтвердил это.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/173665-news.html