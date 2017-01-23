Депутаты Госдумы рассказали, как Янукович предал Украину

Как заявил генпрокурор Юрий Луценко в интервью "1+1", следователями, которые ведут дело о государственной измене Януковича, допрошены два депутата Госдумы РФ. Они рассказали детали того, о чем Янукович и советник путина Сурков говорили в декабре 2013 года, передает Joinfo.ua.

По словам Луценко, допрошенные по делу экс-президента Украины Виктора Януковича депутаты Госдумы России сообщили, что еще в декабре 2013 года обсуждалось введение войск РФ на территорию Украины.

"Мы допросили двух депутатов Госдумы РФ. Они свидетельствуют о том, что механизм ввода войск РФ на территорию Украины был запущен Кремлем еще в декабре, когда Майдан еще стоял в центре Киева", - рассказал Луценко.

Правда Луценко не уточнил, кого именно из депутатов Госдумы допрашивали и откуда у них такие сведения – от самого Суркова или же из кулуарных разговоров в Госдуме.

По информации, которую подготовил для ДжоИнфоМедиа журналист Георгий Полтавчук, генпрокурор добавил, что во время визита помощника президента РФ Владислава Суркова в Киев в декабре 2013 года уже говорилось о вероятном военном вторжении.

Генпрокурор уверен, что именно украинский суд должен поставить точку в этом деле. "Мы планируем не тянуть со сроками досудебного следствия, в течение февраля проведем окончательные необходимые допросы и экспертизы, после этого дело передадут на рассмотрение суда", - сказал он.

Напомним, что на днях появилась новая версия бегства Януковича. Как оказалось, он бежал из Запорожской области, а вывозили его российские военные.

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