Все события предстоящей недели будут напрямую зависеть от фаз Луны, которая начинает расти. Венера поспособствует гармонии и счастью. В это же время, Сатурн, напротив, попытается противостоять задуманным планам. Любовный гороскоп Joinfo.ua в этом случае будет, как всегда, кстати.

Любовный гороскоп на 23 – 29 января 2017 года

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Овны, у которых уже есть партнер, не почувствуют необходимую им поддержку. Единственный способ выяснить, почему так происходит, это оставаться честным до конца и постоянно делиться своими эмоциями. К счастью, к концу недели вы почувствуете себя более уверенно, и достигните желаемых результатов, в том числе и взаимопонимания с вашим любимым человеком.

Ваша страсть и желания ограничатся, что не очень хорошо скажется на отношениях. Вероятней всего, вас сдерживает страх обязательства перед вашим партнером. Разберитесь в своих чувствах, постарайтесь ответить самостоятельно на все вопросы, накопившиеся в вашей голове. Вам удастся наладить отношения, если вы сами этого захотите.

Слишком много обязанностей на работе уменьшат романтику в отношениях на этой неделе. Скорее всего виноваты в этом ваши амбиции. Тем не менее, вас обязательно поддержит любимый человек, поэтому опускать руки, думая, что с вами не все в порядке, пока рановато.

Новые финансовые возможности откроются перед вами и вашим партнером на этой неделе. Обратите внимание на события с момента прихода новой Луны. Вы легко поймете, куда необходимо вкладывать деньги. Не забудьте о драгоценном времени для романтики, которая в последние дни испарилась.

Новая Луна войдет в ваш сектор партнерства, и это значит, что ваш огромный потенциал готов реализоваться в отношениях с любимым. В то же время Венера будет находиться в положении к Сатурну, из-за чего вы не можете открыть свое сердце достаточно, чтобы любить сильно и без памяти. Преодолейте свои страхи и наслаждайтесь приятными эмоциями.

На этой неделе вам придется несладко в отношениях с партнером. Старая, уже давно забытая, проблема может стать источником напряженности. Более того, именно в предстоящие 7 дней вы поймете, насколько ваша финансовая ситуация осложнилась. Только совместными усилиями можно решить все трудности. Не позволяйте хлопотам убить вашу любовь.

Свободные Весы на этой неделе встретят свою любовь. Новая Луна, в пятницу, будет находиться в вашем секторе любви. В результате, у вас появится шанс встретить хорошего человек, но усилия, хотя бы минимальны, с вашей стороны, также важны. Если вы состоите в отношениях, вы сумеете внести изменения в вашу жизнь, чтобы разнообразить ее.

Ваша личная жизнь заставит вас чувствовать себя менее удовлетворенно. Вероятно, ваш супруг не проявляет необходимую поддержку и благодарность вам. Если это так, значит ваше сердце не может полностью открыться для искренних отношений. Оставайтесь до конца честными, поговорите с любимым человеком о том, что вас беспокоит.

Если ваша личная жизнь в последнее время не такая, какую вы ее себе представляете, то уже в субботу Марс – самая выносливая планета, повлияет на ваше либидо. Он будет находиться в вашем секторе романтики и останется там аж до 9-го марта. В течение этого периода, вы определенно улучшите вашу жизнь.

Отношения с вашим супругом (супругой) будут протекать не так плавно, как бы вам того хотелось. Некоторые Козероги и вовсе усомнятся в своих чувствах. Вам предстоит пройти серьезные события и важные разговоры, прежде чем разъяснить всю ситуацию. Сохраните хорошие манеры с любимым человеком и говорите с ним чаще о проблемах мыслях, беспокоящих вас.

Новая Луна в вашем знаке в пятницу откроет перед вами начало для многих областей в вашей жизни. Если вы хотите внести какие-либо изменения в ваших отношениях, не раздумывайте, и приступайте прямо сейчас. Результат удовлетворит вас.

Рыбы почувствуют сильные эмоции в любви. Благодаря Венере, которая еще движется через ваш знак, вы выглядите более привлекательными. Но в пятницу, Сатурн повлияет на любовь, попытавшись ограничить вас в ваших чувствах. К счастью, его оппозиция быстро пройдет. Используйте такую возможность, чтобы определить, чего вы хотите с точки зрения любви и отношений.

Любовный гороскоп на неделю, составленный для подписчиков ДжоИнфоМедиа Никой Верониной станет отличным помощником в делах амурных. Вам также будет интересно узнать,и преданными.

Любите и будьте любимы!

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