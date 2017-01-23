Россия начала ослаблять свой контроль над Донбассом, - советник главы МВД Кива

Отдельные батальоны боевиков начали постепенно отходить с Донбасса на территорию Российской Федерации. Об этом заявил советник главы Министерства внутренних дел Украины Илья Кива, передает Joinfo.ua со ссылкой на телеканал "112 Украина".

«Сейчас Россия отводит частично свои войска. Она начала и это движение есть. Но за последнее время она так хорошо построила логистику, что при начале наступления ВСУ, или если будет политическая или отдельная воля, они точно так же нарастят свое присутствие», - считает он.

Согласно информации, которую подготовил для ДжоИнфоМедиа журналист Георгий Полтавчук, также Кива добавил, что разведка ему сообщает об уменьшении военного контингента РФ на Донбассе.

«Но тенденция сегодняшняя, ее ощущают, и это разведка отчетливо сегодня говорит, то, что сейчас российские войска постепенно отходят на территорию России. И в этом так же есть определенные признаки того, что Россия ослабляет свой контроль за этими территориями», – сказал Кива.

Напомним, министерство обороны Украины допускает проведение новой волны мобилизации в случае открытой агрессии против Украины.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/173435-news.html