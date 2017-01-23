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В Китае начался бэби-бум

В Китае разрешение иметь в семье двоих детей привело к настоящему бэби-буму. В 2016 году в Поднебесной появились на свет 17,6 миллионов детей, что стало максимальным с начала 21 века показателем в статистике рождения детей.

В Китае начался бэби-бум


Такого огромного количества новорожденных детей не было зафиксировано в Китае с начала 2000 года. По данным Национальной комиссии по делам планирования семьи КНР, взрыву деторождения в стране послужил официальный отказ руководства Китая от политики, в которой применялся принцип «одна семья - один ребенок». Только в минувшем году, благодаря отмене указанного принципа, в Китае родились 17,6 миллионов малышей, в то время как в период 2011-2015 года каждый год фиксировалось на 1,4 миллиона детей меньше.
По мнению представителей Нацкомиссии по делам планирования семьи КНР, число женщин детородного возраста уменьшилось в стране на пять миллионов, а количество родов возросло. Это доказывает что изменения в политике планирования семьи стали своевременными и эффективными. До 2020 года количество числа женщин детородного возраста будет сокращаться ежегодно на пять миллионов человек, но несмотря на это страна надеется, что сохранит рождаемость на уровне 17-20 миллионов человек в год, что позволит к 2021 году увеличить население Китая до 1,42 миллиарда человек.

Напомним, еще год назад власти КНР были уверены, что политика планирования семьи в стране не изменится, а уже сегодня в Китае строятся родильные дома и увеличивается число мест в уже существующих роддомах. Вероятно, руководство страны заметило, негативные демографические и социально-экономические изменения.
Политика ограничения рождения детей была инициирована в начале 70-х годов прошлого столетия и была связана с желанием ограничить рост населения. Однако в последнее время число трудоспособных граждан стало сокращаться, а содержать стареющее население страны стало сложнее, и политику в вопросе деторождения было решено изменить.


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