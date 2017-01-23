Новый "Закон о государственном языке": обязан владеть каждый гражданин Украины, за неуважение – "уголовка"

Проектом закона №5670 "О государственном языке", зарегистрированном в ВР 10 января, вводится обязательное знание украинского языка гражданами Украины, а за выражение "публичного унижения" или неуважения к украинскому языку – предусматривается уголовная ответственность, передает Joinfo.ua.

Документ представлен на рассмотрение парламента 33 народными депутатами из разных фракций. 20 января его передали на рассмотрение профильного комитета Рады, председателем которого является нардеп от "Народного фронта" Николай Княжицкий.

В законопроекте говорится, что каждый гражданин Украины обязан владеть государственным языком. Отмечается, что попытки введения многоязычия в Украине являются действиями, которые "провоцируют языковой раскол страны, межэтническое противостояние и вражду", а также направлены на "насильственное изменение или свержение конституционного строя".

В документе приводится список людей, которые должны свободно владеть украинским языком. В частности, говорится о руководстве страны, депутатах советов всех уровней, госслужащих, судьях, адвокатах, нотариусах, медработниках, руководителях учебных заведений и других. Согласно законопроекту, проверку уровня владения государственным языком будет осуществлять Центр украинского языка.

Согласно законопроекту, иностранные фильмы должны распространяться и демонстрироваться в Украине в дублировании или озвучивании на украинском языке. Отмечается, что кинотеатры могут демонстрировать иностранные фильмы на языке оригинала, но с субтитрами на государственном языке. При этом суммарное количество сеансов таких фильмов не может превышать 10% от общего количества сеансов в кинотеатре за месяц.

Отмечается, что телерадиоорганизации должны вещать на государственном языке. Продолжительность иностранных телерадиопрограмм и передач не может превышать 10% от всего вещания за сутки для общенациональных вещателей; 20% — для региональных и местных; 60% — для субъектов государственного иновещания Украины.

Кроме того, все периодические СМИ страны должны иметь украинскую версию, тираж которой — не менее 50% совокупного тиража всех языковых версий печатного издания. Отмечается, что в отдельных случаях СМИ можно выдавать на официальных языках Европейского Союза.

В документе говорится, что книжные издания на украинском языке должны составлять не менее 50% от всех названий книжных изданий в каждом книжном магазине или другом учреждении, где они распространяются.

Законопроект регулирует также использование государственного языка в интернете. Отмечается, что интернет-представительства СМИ, зарегистрированные в Украине, должны иметь украинские версии, которые загружаются по умолчанию.

Нардепы предлагают штрафовать нарушителей закона. Согласно законопроекту, если говорится о работе официальных органов и бюджетных организаций, сумма штрафа составит от 200 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400 — 6800 грн). Для нарушителей в сфере образования, науки и культуры — от 200 до 300 минимумов (3400 — 5100 грн), для СМИ — от 400 до 500 (6800 — 8500 грн).

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