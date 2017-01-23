«Клон Лукашенко» в розовой шапке был замечен на женском марше против Трампа

В воскресенье, 22 января, в Соединенных штатах Америки прошел женский марш против нового президента страны Дональда Трампа. Однако один снимок из этого события вызвал удивление у многих жителей Беларуси. На фото видно, что за спиной актрисы Кристен Стюарт стоит человек, который поразительно похожий на президента Белоруссии Александра Лукашенко, и держит в руке кофе, передает Joinfo.ua.

Вероятно, пользователи сети разглядели сходство участника марша с Лукашенко благодаря его усам.

Согласно информации, которую подготовил для ДжоИнфоМедиа журналист Георгий Полтавчук, на снимке также видно, что «клон Лукашенко» стоит среди группы людей, выступающих за планирование семьи. Мужчина в знак солидарности с протестующими надел розовую шапку.

В комментариях под фотографией пользователи Twitter иронизируют, что фейковый Лукашенко, вероятно, привлек больше внимание, нежели Кристен Стюарт, и возмущаются, что главный герой снимка неоправданно попал на второй план.

В субботу, 21 января, в Нью-Йорке прошел митинг в знак протеста против нового президента США Дональда Трампа. В акции приняли участие около 600 тысяч человек.

Шествие в Нью-Йорке стало частью большой протестной акции, так называемого женского марша. Он приурочен к первому дню президентства Трампа.

Дональд Трамп принес присягу в качестве 45-го президента США 20 января 2017 года.

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