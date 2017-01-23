СК РФ открыл уголовные дела против 5 россиян за участие в "Правом секторе"

Следственным комитетом Российской Федерации было возбуждено уголовное дело в отношении 5 россиян, которые якобы являются участниками запрещенной в стране организации "Правый сектор". По словам исполняющего обязанности руководителя управления взаимодействия с прессой ведомства Светланы Петренко, этих людей обвиняют в том, что они поддерживают радикальные взгляды организации, передает Joinfo.ua со ссылкой на «РГ».

В действиях Игоря Чудинова, Геннадия Хамраева, Георгия Стоцкого, Романа Стригункова и Александра Валова усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 282.2 УК РФ (руководство деятельностью экстремистской организации и участие в ней).

По данным следствия, все пятеро россиян поддерживают радикальные взгляды, а также идеи национализма.

Согласно информации, которую подготовил для ДжоИнфоМедиа журналист Георгий Полтавчук, конце прошлого года следователи Главного следственного управления СК России возбудили уголовное дело по части 1 статьи 282.2 УК РФ "организация деятельности экстремистской организации" в отношении руководителей и активистов "Правого сектора".

В совершении указанного преступления подозреваются лидеры "Правого сектора" Дмитрий Ярош и Андрей Тарасенко, руководители этой организации Валерий Воронов, Андрей Стемпицкий, Артем Скоропадский и некоторые другие лица, пока еще не установленные следствием.

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