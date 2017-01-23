Медведев запретил штрафовать ВИЧ-инфицированных россиян

Дмитрий Медведев, на правах председателя российского правительства, запретил облагать штрафами ВИЧ-инфицированных граждан, которые ранее отказались встать на учёт в специализированном государственном СПИД-центре. В докладе Кабмина РФ, направленного Владимиру Путину, указывается на нецелесообразность подобной меры.
Дмитрий Медведев подписал доклад, адресованный президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину, в котором мотивировано обосновывается отказ российского правительства утвердить поправки в КоАП РФ. Речь идёт о предполагаемом внесении изменений в статьи, предусматривающие административное взыскание к носителям ВИЧ-инфекций. Особо уточняется, что речь идёт о лицах, отказавшихся ранее встать на обязательный учёт в районном (областном) центре. Инициатива, выдвинутая чиновниками Минздрава, которые подготовили проект противодействия распространению ВИЧ-инфекции на период до 2020 года, не нашла поддержки среди профильных ведомств. Представитель министерства здравоохранения уточнил, что с 1985 по 2015 года в России официально зарегистрированы более 824,7 тыс. граждан, являющихся носителями ВИЧ-инфекции.
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