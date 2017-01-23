Идеи к Дню святого Валентина: удивительные цветы из мороженого

Вместо привычных скучных вафельных рожков в кафе создали свой образ итальянского мягкого мороженого джелато в виде цветов, сообщает Joinfo.ua cо ссылкой на Bored Panda. Лакомство настолько красивое, что его даже жалко есть.

О том, как создаются цветы из мороженого, рассказала совладелица i Creamy Пичапорн Сапситтипом. Мастера (джелатьере) вырезают цветы при помощи лопатки особой формы, выкладывая лепесток за лепестком. Оригинальные цветы, «растущие» из центра вафельного рожка, потрясают не только невообразимой расцветкой, но и разнообразием своих ароматов.

«Мы по национальности тайцы, поэтому стремимся развивать азиатские ароматы», - пояснила Пичапорн. «У нас можно встретить ярко-оранжевый тайский чай с молоком, черный кунжут или белый шоколад, сделанный из пасты белых соевых бобов».

Мороженое-цветок подают сразу же после приготовления. В джелато, в отличие от традиционного мороженного, вдвое меньше воздуха, поэтому оно медленно тает.

Ранее мы рассказывали о креативных японских снеговиках, которые взорвали соцсети.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/173390-news.html