Идеи к Дню святого Валентина: удивительные цветы из мороженого

Вместо привычных скучных вафельных рожков в кафе создали свой образ итальянского мягкого мороженого джелато в виде цветов, сообщает Joinfo.ua cо ссылкой на Bored Panda. Лакомство настолько красивое, что его даже жалко есть.
О том, как создаются цветы из мороженого, рассказала совладелица i Creamy Пичапорн Сапситтипом. Мастера (джелатьере) вырезают цветы при помощи лопатки особой формы, выкладывая лепесток за лепестком. Оригинальные цветы, «растущие» из центра вафельного рожка, потрясают не только невообразимой расцветкой, но и разнообразием своих ароматов.
«Мы по национальности тайцы, поэтому стремимся развивать азиатские ароматы», - пояснила Пичапорн. «У нас можно встретить ярко-оранжевый тайский чай с молоком, черный кунжут или белый шоколад, сделанный из пасты белых соевых бобов».
Мороженое-цветок подают сразу же после приготовления. В джелато, в отличие от традиционного мороженного, вдвое меньше воздуха, поэтому оно медленно тает.
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