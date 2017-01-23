Личный парикмахер Обамы раскрыл секрет его стильной прически

Много лет назад Барак Обама пришел в салон, но его мастера на месте не оказалось, и он решил воспользоваться умением одного из незнакомых специалистов, которым оказался Зариф. С тех пор стрижет Барака Обаму именно он. Когда Обама стал президентом, Зариф специально летал из Чикаго в Вашингтон, чтобы привести в порядок прическу главы государства.По словам Зарифа, никакого особенного секрета в стильности прически Барака Обамы нет. Просто его волосы не любят острые лезвия, а предпочитают уход электробритв. Зариф поведал, что Обама частенько стригся у него в салоне, и в такие моменты вел себя как обычный клиент: общался с людьми и не выделялся из толпы.Сама прическа 44-го президента Америки стала довольно популярной среди обычных людей и получила название «Обама Cut».

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