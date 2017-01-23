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Новости АТО: ВСУ отбили новые территории и продвинулись ближе к границе

Новости АТО: ВСУ отбили новые территории и продвинулись ближе к границе

В течение суток бойцам ВСУ удалось продвинуться вглубь оккупированного Донбасса в направлении оккупированной Кадиевки - бывший Стаханов, отвоевав у боевиков "ЛНР" часть территории. Украинские бойцы заняли позиции на господствующей высоте, которые ранее удерживали боевики, передает Joinfo.ua со ссылкой на ТСН.


Операция, проведенная усилиями трех батальонов ВСУ, получила название "Сухуми". Позиции были заняты украинскими войсками в соответствии с Минскими договоренностями. Украинские защитники продвинулись вперед в направлении Стаханова и заняли новые позиции, на которых были боевики.


А 46-й отдельный батальон "Донбасс-Украина" перекрыл пути контрабанды на Горловско-Дебальцевском направлении.


По информации, которую подготовил для ДжоИнфоМедиа журналист Георгий Полтавчук, операцию удалось выполнить без потерь и почти без выстрелов.


Линия обороны продвинулась примерно на полкилометра, ближе к оккупированному Первомайску.


Оставленные террористами позиции заминированы. Их полное разминирование начнется весной.


Подробнее – смотрите в сюжете ниже.



В то же время, как сообщает пресс-центр АТО, за прошедшие сутки на Мариупольском направлении из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики обстреливали позиции ВСУ в районе Талаковки, Лебединского, Марьинки, Гнутово, Павлополя, Чермалыка, Широкино и Водяного. По Марьинке, Новотроицком и Красногоровке огонь вели снайперы.


На Луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреливали Валуйское, Крымское, Новоалександровку, Новозвановку и Станицу Луганскую.


На Донецком направлении боевики применяли 120 миллиметровые минометы, обстреливая Пески. Здесь же огонь вел и снайпер. По Новгородскому, Луганскому, Авдеевке и Зайцево стреляли из гранатометов и стрелкового оружия. В общем на утро 23 января зафиксирован 41 обстрел, во время которого четверо бойцов ВСУ получили ранения.


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