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Гонконгский грипп: как определить заболевание, симптомы, варианты лечения

Гонконгский грипп: как определить заболевание, симптомы, варианты лечения
Гонконгский грипп (АH3N2) получил свое название "в честь" города, где в 1968-1969 годах наблюдалась одна из массовых вспышек заболевания. Начавшись в Гонконге, пандемия стала распространяться в другие страны. Несмотря на китайское название, больше всего пострадали жители США: в 70-е годы от вируса там погибло 33 тысячи 800 человек. Опасность вируса - зашкаливает.

Победить гонконгский грипп тогда удалось при помощи вакцинации. О том, что с наступлением зимы он может прийти в Россию, в Роспотребнадзоре заявили еще минувшей осенью. Тогда глава федерального ведомства Анна Попова сообщила: этот вирус несет особые риски для детей младшего дошкольного возраста и пожилых. Не застрахованы от заражения и те, кто страдает хроническими болезнями сердца, легких, почек и крови, а также люди с ослабленным иммунитетом.

Гонконгский грипп: симптомы у человека

Гонконгский начинается с высокой температуры тела человека, которую не удается сбить на протяжении нескольких дней. Вместе с этим заболевший испытывает серьезную головную боль, сопровождающуюся сонливостью, вялостью и общей усталостью организма. Крайне тревожными знаками являются рвота и диарея. При первых же подозрениях немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Следует самым внимательным образом относиться не только к своему самочувствию, но и к здоровью детей и пожилых людей, из-за ослабленного иммунитета, они чаще всего становятся главной жертвой гриппа.

Гонконгский грипп: как не заболеть меры профилактики

Чтобы обезопасить себя от опасного гонконгского гриппа следует соблюдать несколько элементарных правил, которые должны поддерживать человеком в любое время, в том числе и вне эпидемии. В частности, речь идет о постоянном мытье рук и лица с мылом, проведение влажной уборки в помещениях и их проветривании. Во время массовой эпидемии нужно отказаться от посещения мест массового скопления людей, а в общественном транспорте использовать медицинскую маску.

Дабы организм был более устойчивым в плане отторжения вируса гриппа следует делать еще несколько простых вещей: как следует высыпаться по ночам, хорошо питаться, не забывая о витаминах, а также давать организму достаточную физическую нагрузку, хотя бы в рамках ежедневных прогулок по несколько раз на свежем воздухе.

Что делать, если уже заболел гонконгским гриппом

Силой, конечно же, вас в поликлинику никто не потащит, но имейте в виду, что наблюдение врача, во-первых, позволит своевременно заподозрить развитие осложнений, а во-вторых, сдать анализы для уточнения возбудителя инфекции и начать лечение, направленное против возбудителя (а не просто на устранение симптомов).

Если решили обойтись без медицинской помощи, то, как минимум, отпроситесь с работы на недельку, чтобы не переносить грипп "на ногах" (это - прямой путь к тяжелым осложнениям) и не заражать окружающих: коллег, соседей, детей в детском саду, куда вы каждое утро отводите своего ребенка, и так далее. Ведь именно из-за безответственного поведения наших сограждан вирус вызвал эпидемическую ситуацию.


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