Новороссия 23 января 2017: новости, сводки ополчения Новороссии, последние новости Донецка 23.01.2017, обстановка в ДНР и ЛНР на сегодняшний день

Последние сводки из Донбасса указывают на то, что украинские силовики не намерены складывать оружие. Напротив, они усиливают свою ударную группировку, напрочь игнорируя минские договоренности. В свою очередь ополченцам Новороссии ничего иного не остается, как информировать международную общественность о нарушениях перемирия Киевом.Украинские войска второй раз за минувший день обстреляли село Долгое Луганской народной республики, однако на этот раз под огнем оказались не только мирные жители, но и представители Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) и журналисты, фиксировавшие последствия первого обстрела. Об этом сообщил Луганский информационный центр (ЛИЦ) со ссылкой на пресс-службу Народной милиции ЛНР.Напомним, что ранее сегодня ВСУ обстреляли село Долгое из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7 и пулемета. К счастью, все местные жители успели укрыться в убежища. Снарядами были повреждены два жилых дома.Однако всего шесть часов спустя «режим тишины» вновь был нарушен: в 17:00 украинские войска выпустили несколько противотанковых управляемых ракет и открыли огонь из стрелкового оружия в направлении представителей СЦКК и группы журналистов, прибывших в населенный пункт, чтобы задокументировать нанесенный обстрелом урон. По счастливой случайности жертв в этот раз также удалось избежать.В оборонном ведомстве выразили надежду на то, что данный случай не останется незамеченным Специальной мониторинговой миссией (СММ) ОБСЕ, в особенности учитывая тот факт, что заместитель главы миссии Александр Хуг в настоящий момент находится с визитом в Донецке и сам ранее попал под обстрел ВСУ.Президент Украины Петр Порошенко заявил, что возвращение контроля над территориями в Донбассе является приоритетом для страны, это необходимо делать политико-дипломатическим и международно-правовым путем."Восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины, безусловно, является нашим главным приоритетом. Такие сложнейшие задачи как возвращение Украины на Донбасс и возвращение Донбасса на Украину, задачу деоккупации Крыма будем решать в первую очередь политико-дипломатическим и международно-правовым путем, укрепляя одновременно нашу обороноспособность и наши вооруженные силы", - заявил Порошенко в воскресенье в обращении по случаю Дня соборности Украины.Хоккейные команды из ЛНР и ДНР провели 21 и 22 января товарищеские матчи на «Ледовой арене» в Луганске. Об этом сообщил Луганский информационный центр (ЛИЦ) со ссылкой на пресс-секретаря представляющего ЛНР хоккейного клуба «Дизель» Ольгу Светличную.В товарищеских матчах приняли участие два клуба из Донецка: «Кристалл» и детская команда «Донецк 2008». Луганскую народную республику представляли детский и взрослый составы клуба «Дизель».Как сообщила Светличная, победа в детских соревнованиях досталась гостям, в то время как взрослый состав «Дизеля» смог взять верх над «Кристаллом».Ожидается, что уже в феврале луганские хоккеисты посетят Донецкую народную республику с ответным визитом.Обстановка на линии соприкосновения в зоне конфликта в Донбассе осложнилась, украинские силовики за сутки обстреляли территорию ДНР 1428 раз.Об этом сообщил сегодня журналистам в Донецке замкомандующего оперативным командованием Республики Эдуард Басурин.«Обстановка в Донецкой Народной Республике за прошедшие сутки осложнилась. Преступные силы Украины почти в три раза увеличили обстрелы территории Республики по сравнению с предыдущими сутками. Количество обстрелов составило 1428», - сказал он.Он уточнил, что противник выпустил по территории Республики 60 артснарядов калибром 152 мм и 122 мм, 306 мин, из них 97 - калибром 120 мм и 209 - 82 мм, а также 860 боеприпасов из различных типов гранатометов. Также, по данным командования, при обстрелах применялись БМП и стрелковое вооружение.Под огнем оказались: поселки Зайцево, Железная Балка и Широкая Балка под Горловкой, город Ясиноватая и близлежащий поселок Крутая Балка; район Донецкого аэропорта, поселки Трудовские и Александровка в Петровском районе столицы, населенные пункты Жабичево, Спартак и Веселое в пригороде Донецка; поселок Михайловка в предместье Горловки; села Веселое, Сигнальное , Саханка, Ленинское, Коминтерново и Октябрь на юге Республики.Как сообщалось минувшей ночью, обстрелом со стороны ВСУ поврежден жилой дом в Ясиноватой. По уточненным данным, в здание попал снаряд калибром 122 мм.«К счастью, снаряд не разорвался, и мирные жители не пострадали. Оперативной группой МЧС снаряд был извлечен и вывезен для дальнейшей утилизации», - отметил замкомандующего.Басурин добавил, что число обстрелов со стороны силовиков Киева выросло на фоне приезда в Донбасс заместителя главы миссии ОБСЕ Александра Хуга, причем украинская сторона пытается обвинить ДНР в нарушениях мирных договоренностей.«Это связано с попыткой украинского марионеточного режима вызвать жалость у западных кураторов в целях продолжения помощи в силовом захвате потерянных территорий Донбасса из-за антинародного курса и систематических актов геноцида и терроризма», - пояснил представитель командования в своем выступлении.Несмотря на стремление представителей ЛНР к мирному урегулированию конфликта в Донбасс, украинские военные продолжают наращивать боевой потенциал, нарушая минские соглашения. Об этом заявили в Народной милиции ЛНР.Так, по данным оборонного ведомства ЛНР, украинские силовики проводят перегруппировку тяжелой техники возле линии разграничения в районе Станицы Луганской. Кроме того, командование ВСУ отдало приказ укрепить позиции в этой местности. С этой целью будут возведены инженерные сооружения, материалы для оборудования которых уже подвозят на автомобильной технике.Кроме того, в направлении населенного пункта Валуйское разведка ЛНР засекла передвижение трех единиц 152-мм самоходных артиллерийских установок «Акация» на тралах и шести единиц автомобильной техники «Урал». А возле населенного пункта Ольховое выявлено десять единиц украинской военной техники. как отмечают в оборонном ведомстве, ЛНР не отвечает на попытки ВСУ развязать боевые действия.Посещение миссией ОБСЕ района Донецкой фильтровальной станции без участия представителей СМИ говорит о необъективности организации, заявил в воскресенье журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.Ранее в Минобороны ДНР заявили, что украинские силовики продвинули свои позиции к Донецкой фильтровальной станции и разместили их на расстоянии около 200 метров от нее. Как отметили в ведомстве, это нарушает договоренности о запрете нахождения воинских подразделений на расстоянии ближе, чем полтора километра к объекту. В субботу замглавы СММ ОБСЕ на Украине Александр Хуг посетил с инспекцией район Донецкой фильтровальной станции. Однако журналистов на территорию объекта не пустили."Вчера он журналистов не допустил туда (на Донецкую фильтровальную станцию - прим. ред.). Нежелание, чтобы журналисты зафиксировали, что там военный объект - блиндаж, говорит о том, что они не заинтересованы в том, чтобы сказать правду. Это двойные стандарты", - сказал Басурин.Министерство обороны Донецкой Народной Республики заявило, что отмечает продвижение позиций украинских силовиков на линии соприкосновения, и обратило внимание на бездействие со стороны наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ."Яркий пример этому - это населенный пункт Новолуганское, который заняли в "серой зоне". Также на единичных позициях вдоль линии соприкосновения имеются факты сближения на 200-300 метров, о чем сообщается миссии ОБСЕ. Но, к сожалению, никаких мер не принимается, умалчивается ОБСЕ",- сказал журналистам представитель командования сил ДНР, отвечая на вопрос журналиста, фиксируются ли факты приближения позиций ВСУ в "серой зоне".На уточняющий вопрос журналиста, можно ли сказать, что данные факты фиксируются на протяжении линии соприкосновения, представитель командования ответил: "Да, это так".По данным командования военными силами ДНР, за минувшие сутки количество обстрелов территории народной республики увеличилось втрое по сравнению с предыдущим днем. Как заявил замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, в Донецке такое поведение украинских силовиков связывают с приездом в Донбасс замглавы СММ ОБСЕ Александра Хуга - ВСУ надеются вызвать силы Донецка на ответный огонь.«Обстановка в Донецкой Народной Республике за прошедшие сутки осложнилась. Преступные силы Украины почти в три раза увеличили обстрелы территории Республики по сравнению с предыдущими сутками. Количество обстрелов составило 1428», - заявил Басурин в ходе брифинга.По его словам, по территории народной республики было выпущено 60 артиллерийских снарядов, 306 минометных мин и произведено 860 выстрелов из различных типов гранатометов. Кроме того, украинские войска активно применяли вооружение БМП и стрелковое оружие.Ранее сообщалось, что в ходе обстрелов минувшей ночью попаданием 122 мм снаряда украинской артиллерии был поврежден жилой дом в Ясиноватой. К счастью, снаряд, пробивший дом, не взорвался и пострадавших среди мирных жителей не было.

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