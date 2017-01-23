Новороссия 23 января 2017: новости, сводки ополчения Новороссии, последние новости Донецка 23.01.2017, обстановка в ДНР и ЛНР на сегодняшний день

Последние сводки из Донбасса указывают на то, что украинские силовики не намерены складывать оружие. Напротив, они усиливают свою ударную группировку, напрочь игнорируя минские договоренности. В свою очередь ополченцам Новороссии ничего иного не остается, как информировать международную общественность о нарушениях перемирия Киевом.Новости Новороссии сегодня, 23.01.2017
Украинские войска второй раз за минувший день обстреляли село Долгое Луганской народной республики, однако на этот раз под огнем оказались не только мирные жители, но и представители Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) и журналисты, фиксировавшие последствия первого обстрела. Об этом сообщил Луганский информационный центр (ЛИЦ) со ссылкой на пресс-службу Народной милиции ЛНР.
Напомним, что ранее сегодня ВСУ обстреляли село Долгое из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7 и пулемета. К счастью, все местные жители успели укрыться в убежища. Снарядами были повреждены два жилых дома.
Однако всего шесть часов спустя «режим тишины» вновь был нарушен: в 17:00 украинские войска выпустили несколько противотанковых управляемых ракет и открыли огонь из стрелкового оружия в направлении представителей СЦКК и группы журналистов, прибывших в населенный пункт, чтобы задокументировать нанесенный обстрелом урон. По счастливой случайности жертв в этот раз также удалось избежать.
В оборонном ведомстве выразили надежду на то, что данный случай не останется незамеченным Специальной мониторинговой миссией (СММ) ОБСЕ, в особенности учитывая тот факт, что заместитель главы миссии Александр Хуг в настоящий момент находится с визитом в Донецке и сам ранее попал под обстрел ВСУ.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что возвращение контроля над территориями в Донбассе является приоритетом для страны, это необходимо делать политико-дипломатическим и международно-правовым путем.
"Восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины, безусловно, является нашим главным приоритетом. Такие сложнейшие задачи как возвращение Украины на Донбасс и возвращение Донбасса на Украину, задачу деоккупации Крыма будем решать в первую очередь политико-дипломатическим и международно-правовым путем, укрепляя одновременно нашу обороноспособность и наши вооруженные силы", - заявил Порошенко в воскресенье в обращении по случаю Дня соборности Украины.
Хоккейные команды из ЛНР и ДНР провели 21 и 22 января товарищеские матчи на «Ледовой арене» в Луганске. Об этом сообщил Луганский информационный центр (ЛИЦ) со ссылкой на пресс-секретаря представляющего ЛНР хоккейного клуба «Дизель» Ольгу Светличную.
В товарищеских матчах приняли участие два клуба из Донецка: «Кристалл» и детская команда «Донецк 2008». Луганскую народную республику представляли детский и взрослый составы клуба «Дизель».
Как сообщила Светличная, победа в детских соревнованиях досталась гостям, в то время как взрослый состав «Дизеля» смог взять верх над «Кристаллом».
Ожидается, что уже в феврале луганские хоккеисты посетят Донецкую народную республику с ответным визитом.Сводки ополчения Новороссии на сегодня, 23 января
Обстановка на линии соприкосновения в зоне конфликта в Донбассе осложнилась, украинские силовики за сутки обстреляли территорию ДНР 1428 раз.
Об этом сообщил сегодня журналистам в Донецке замкомандующего оперативным командованием Республики Эдуард Басурин.
«Обстановка в Донецкой Народной Республике за прошедшие сутки осложнилась. Преступные силы Украины почти в три раза увеличили обстрелы территории Республики по сравнению с предыдущими сутками. Количество обстрелов составило 1428», - сказал он.
Он уточнил, что противник выпустил по территории Республики 60 артснарядов калибром 152 мм и 122 мм, 306 мин, из них 97 - калибром 120 мм и 209 - 82 мм, а также 860 боеприпасов из различных типов гранатометов. Также, по данным командования, при обстрелах применялись БМП и стрелковое вооружение.
Под огнем оказались: поселки Зайцево, Железная Балка и Широкая Балка под Горловкой, город Ясиноватая и близлежащий поселок Крутая Балка; район Донецкого аэропорта, поселки Трудовские и Александровка в Петровском районе столицы, населенные пункты Жабичево, Спартак и Веселое в пригороде Донецка; поселок Михайловка в предместье Горловки; села Веселое, Сигнальное , Саханка, Ленинское, Коминтерново и Октябрь на юге Республики.
Как сообщалось минувшей ночью, обстрелом со стороны ВСУ поврежден жилой дом в Ясиноватой. По уточненным данным, в здание попал снаряд калибром 122 мм.
«К счастью, снаряд не разорвался, и мирные жители не пострадали. Оперативной группой МЧС снаряд был извлечен и вывезен для дальнейшей утилизации», - отметил замкомандующего.
Басурин добавил, что число обстрелов со стороны силовиков Киева выросло на фоне приезда в Донбасс заместителя главы миссии ОБСЕ Александра Хуга, причем украинская сторона пытается обвинить ДНР в нарушениях мирных договоренностей.
«Это связано с попыткой украинского марионеточного режима вызвать жалость у западных кураторов в целях продолжения помощи в силовом захвате потерянных территорий Донбасса из-за антинародного курса и систематических актов геноцида и терроризма», - пояснил представитель командования в своем выступлении.
Несмотря на стремление представителей ЛНР к мирному урегулированию конфликта в Донбасс, украинские военные продолжают наращивать боевой потенциал, нарушая минские соглашения. Об этом заявили в Народной милиции ЛНР.
Так, по данным оборонного ведомства ЛНР, украинские силовики проводят перегруппировку тяжелой техники возле линии разграничения в районе Станицы Луганской. Кроме того, командование ВСУ отдало приказ укрепить позиции в этой местности. С этой целью будут возведены инженерные сооружения, материалы для оборудования которых уже подвозят на автомобильной технике.
Кроме того, в направлении населенного пункта Валуйское разведка ЛНР засекла передвижение трех единиц 152-мм самоходных артиллерийских установок «Акация» на тралах и шести единиц автомобильной техники «Урал». А возле населенного пункта Ольховое выявлено десять единиц украинской военной техники. как отмечают в оборонном ведомстве, ЛНР не отвечает на попытки ВСУ развязать боевые действия.Последние новости Донецка сейчас, 23.01.2017
Посещение миссией ОБСЕ района Донецкой фильтровальной станции без участия представителей СМИ говорит о необъективности организации, заявил в воскресенье журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
Ранее в Минобороны ДНР заявили, что украинские силовики продвинули свои позиции к Донецкой фильтровальной станции и разместили их на расстоянии около 200 метров от нее. Как отметили в ведомстве, это нарушает договоренности о запрете нахождения воинских подразделений на расстоянии ближе, чем полтора километра к объекту. В субботу замглавы СММ ОБСЕ на Украине Александр Хуг посетил с инспекцией район Донецкой фильтровальной станции. Однако журналистов на территорию объекта не пустили.
"Вчера он журналистов не допустил туда (на Донецкую фильтровальную станцию - прим. ред.). Нежелание, чтобы журналисты зафиксировали, что там военный объект - блиндаж, говорит о том, что они не заинтересованы в том, чтобы сказать правду. Это двойные стандарты", - сказал Басурин.
Министерство обороны Донецкой Народной Республики заявило, что отмечает продвижение позиций украинских силовиков на линии соприкосновения, и обратило внимание на бездействие со стороны наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
"Яркий пример этому - это населенный пункт Новолуганское, который заняли в "серой зоне". Также на единичных позициях вдоль линии соприкосновения имеются факты сближения на 200-300 метров, о чем сообщается миссии ОБСЕ. Но, к сожалению, никаких мер не принимается, умалчивается ОБСЕ",- сказал журналистам представитель командования сил ДНР, отвечая на вопрос журналиста, фиксируются ли факты приближения позиций ВСУ в "серой зоне".
На уточняющий вопрос журналиста, можно ли сказать, что данные факты фиксируются на протяжении линии соприкосновения, представитель командования ответил: "Да, это так".
По данным командования военными силами ДНР, за минувшие сутки количество обстрелов территории народной республики увеличилось втрое по сравнению с предыдущим днем. Как заявил замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, в Донецке такое поведение украинских силовиков связывают с приездом в Донбасс замглавы СММ ОБСЕ Александра Хуга - ВСУ надеются вызвать силы Донецка на ответный огонь.
«Обстановка в Донецкой Народной Республике за прошедшие сутки осложнилась. Преступные силы Украины почти в три раза увеличили обстрелы территории Республики по сравнению с предыдущими сутками. Количество обстрелов составило 1428», - заявил Басурин в ходе брифинга.
По его словам, по территории народной республики было выпущено 60 артиллерийских снарядов, 306 минометных мин и произведено 860 выстрелов из различных типов гранатометов. Кроме того, украинские войска активно применяли вооружение БМП и стрелковое оружие.
Ранее сообщалось, что в ходе обстрелов минувшей ночью попаданием 122 мм снаряда украинской артиллерии был поврежден жилой дом в Ясиноватой. К счастью, снаряд, пробивший дом, не взорвался и пострадавших среди мирных жителей не было.
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