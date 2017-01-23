Сирия 23 января 2017: новости сегодня, сводки Алеппо, ситуация и карта сейчас, 23 января, обзор военных действий в Сирии 23.01.2017

Самые последние новости из Сирии, которые актуальны на сегодняшний день, 23 января, свидетельствуют о крайне напряженной ситуации в этой стране. Вооруженные террористические группировки, отказавшиеся от соблюдения режима прекращения огня, раз за разом атакуют мирные кварталы в самых различных сирийских городах. Обстановка ухудшается день ото дня.Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура провел встречу с российской делегацией в Астане, отметив, что назначенные на этот понедельник переговоры являются важным шагом в сирийском урегулировании.По словам де Мистуры, Сирия крайне нуждается в стабилизации перемирия. Он подчеркнул, что переговоры с участием представителей России, Ирана и Турции являются важным шагом.«Если это поможет стабилизации перемирия - то это то, в чем нуждаются сирийцы», - поведал специальный посланник.Ранее сообщалось, что в Астане прошла встреча российской и сирийской делегаций. Также ожидается встреча представителей России с делегацией сирийской оппозиции.Сирийская оппозиция присоединиться к армии правительства Сирии в борьбе с боевиками в том случае, если в стране будет инициирован процесс мирной передачи власти.По словам Высшего комитета по переговорам от оппозиции Насра аль-Харири, если передача власти в стране не будут начата, то оппозиции продолжит самостоятельную борьбу с представителями террористических организаций. Без мирного процесса передачи власти в Сирии народ не станет единым, считает представитель Высшего комитета по переговорам сирийской оппозиции.Сирийские военные совместно с Национальными силами обороны продвинулись вглубь местного кладбища, отвоевав у террористов ИГ несколько стратегических высот рядом с дорогой, соединяющей город с авиабазой.Приобретенные позиции позволяют проправительственным силам установить контроль над автобусной остановкой, а также расположенными рядом районами. Сейчас перед сирийскими военными стоит задача в кратчайшие сроки укрепиться на холмах, дабы суметь отразить готовящуюся контратаку джихадистов.В помощь осажденным силам в Дейр-эз-Зоре, командование направило несколько подразделений Республиканской Гвардии, которые в ближайшее время должны присоединятся к защитникам авиабазы. Отдельно, стоит упомянуть о ВВС Сирии, которые нанося непрерывные удары по тылам боевиков, не позволили последним провести ротацию и перегруппироваться.Сегодняшний день выдался крайне неудачным для «Халифата». Кроме потерянных позиций в Дейр-эз-Зоре, крупнейшая террористическая группировка потерпела ряд существенных поражений в провинциях Алеппо и Ракка.В северной части провинции Хомс артиллерия сирийской армии обстреляла позиции боевиков в районе города Тальбиса.Одновременно с этим ВВС Сирии нанесли удары по позициям вооруженных формирований в окрестностях города Ар-Растан.На востоке провинции сирийская армия ведет затяжные бои с террористами ИГ в окрестностях военного аэродрома Ат-Тифор (Т4). Правительственные СМИ публикуют видео с места событий.Правительственные войска с успехом проводят наступление на позиции ИГ в районе кладбища на юге Дейр эз-Зора. Как сообщают источники в СМИ, сирийская армия отбила у террористов окрестные холмы. ВКС Сирии и ВВС РФ наносят массированные удары по позициям боевиков.Ожесточенные бои также идут в районе Панорамы, где ни одна из сторон не смогла к настоящему моменту добиться решающего преимущества. Источники сообщают, что в ходе неудачной атаки был уничтожен один из командиров ИГ, известный как Абу Юсеф.В восточной части провинции Алеппо правительственным войскам под командованием бригадного генерала Сухейля аль-Хасана удалось отбить у террористов ИГ еще пять населенных пунктов после установления контроля над селением Суран.Сирийской армией были освобождены населенные пункты Ат-Танбур, Большая и Малая Сарджа, Аль-Минтар и Марран к юго-западу от города Аль-Баб. Десятки террористов были уничтожены. Правительственные войска продолжают наступление в регионе.Одновременно с эти вооруженные формирования обстреляли жилой микрорайон неподалеку от квартала Аль-Хамадания в западной части Алеппо, информации о пострадавших пока не поступало. Об этом сообщают сирийские активисты.Турецкое командование, в свою очередь, опубликовало видео, запечатлевшие уничтожение в результате точного авиаудара фуры, перевозивший боеприпасы ИГ в районе города Аль-Баб.Атака «Исламского государства» на Пальмиру - это последняя крупная операция боевиков перед их полным уничтожением, сообщил военно-дипломатический источник. Террористы уже неспособны проводить масштабные операции в Сирии, и не за горами их полное уничтожение, подчеркнул он.Главный вопрос - кому будет принадлежать честь полного уничтожения ИГИЛ - войскам Башара Асада при поддержке ВКС РФ, или в операции против террористов примут участие все заинтересованные в этом государства, отметил источник.

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