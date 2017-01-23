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Египет сегодня, когда откроют: последние новости о возобновлении полетов

Египет сегодня, когда откроют: последние новости о возобновлении полетов
Восстановления авиационного сообщения между Россией и Египтом ожидается внушительная прослойка россиян, которые хотят провести зимний отпуск на полюбившихся египетских курортах. Однако до сего момента нет ясности со сроками возобновления полетов.

Группа российских экспертов, вернувшись после проверок аэропортов Хургады и Шарм-эль-Шейха обещает подготовить отчет для правительства России по итогам инспекций. В конце декабря 2016 года они посмотрели воздушные ворота египетской столицы, а затем, в середине января побывали с инспекцией в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе.

Авиасообщение с Египтом Россия прервала в ноябре 2015 года, после теракта в небе над Синаем, в котором погибли 224 российских туриста, летевшими из Шарм-Эль-Шейха в Петербург. Власти РФ требовали от Каира гарантий безопасности для туристов в воздушных гаванях и на самолетах.

На сегодняшний день можно в очередной раз констатировать, что Египет делает все возможное, чтобы устранить все огрехи в системах безопасности, потому что страна сильно зависит от тех доходов, которые приносит туристическая отрасль.

Для туристов можно заметить, что им нужно немного подождать. Ожидается, что в начале текущего года данный вопрос будет разрешен. В качестве более конкретного временного отрезка называется первый квартал 2017-го. Но что-то более конкретное сказать сейчас нельзя. Слишком уж много различных моментов, не позволяющих надеяться на скорейшее восстановление авиационного сообщения между странами.


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