"Столото", официальный сайт: результаты последнего тиража узнать, где можно проверить билеты

Государственные лотереи "Столото" привлекают большое количество россиян тем обстоятельством, что в них разыгрывается огромное количество как денежных, так и призов иного толка. Каждые выходные проходят розыгрыши, поэтому интерес любителей лотерей - просто колоссальный. Недавно был разыгран и вовсе миллиард рублей - это случилось в новогоднюю ночь.Помимо того, что россияне интересуются розыгрышем новогоднего миллиарда, они еще и хотят знать, каким образом можно узнать результаты последнего тиража. Ответ лежит на поверхности: сделать это можно на официальном сайте лотерее stoloto.ru, где имеется удобный сервис с возможностью проверки того или иного билета на выигрыш. Свежие тиражи состоялись 15 января 2017 года.Вместе с этим поясним, что несколько дней назад россияне погрузились в неимоверную атмосферу праздника, сопряженную с розыгрышем миллиарда рублей от "Столото". По итогам розыгрышей в этих лотереях имеются следующие данные: 9 миллионеров, 5 948 419 победителей, 44 разыгранных загородных дома, тогда как общая сумма всех выигрышей - 1 067 758 033 рубля.Как уточняется на портале "Столото", в новогоднем спецвыпуске розыгрыша "Гослото "6 из 45" некий нижегородец полностью угадал комбинацию из шести цифр и стал обладателем суперприза, который составил 54 462 613 рубля. При этом имя счастливчика не сообщается. Всего в этом розыгрыше одержали победу 554 333 участника.Также добавим, что в новогоднем тираже "Русского лото" было разыграно 44 загородных дома. Их обладателями стали жители Оренбургской, Ярославской, Тюменской, Нижегородской, Ростовской, Сахалинской, Кемеровской, Тульской, Калининградской, Тверской, Воронежской, Новосибирской, Самарской, Астраханской, Челябинской, Омской, Кировской и Томской областей, а также Удмурдской Республики, Краснодарского края, Забайкальского края, Ставропольского края, Республики Татарстан, Санкт-Петербурга и Москвы.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/173333-news.html