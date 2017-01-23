Гороскоп на сегодня, 23 января 2017, для всех знаков Зодиака: точный гороскоп для каждого знака 23.01.2017

Гороскоп на сегодняшний день, 23 января, для каждого знака Зодиака информирует о следующих событиях: Козерогам сейчас важно не утратить внутреннюю уверенность. Весы смогут открыть свой потенциал и продемонстрировать миру свои таланты. Для Раков настало время активных действий. Девы не будут владеть ситуацией, которая развернется вокруг них.Представителям данного знака Зодиака звезды рекомендуют заниматься исключительно своим делом, избежав попыток сделать ту работу, с которой вы не справитесь.Представители этого знака Зодиака будут несколько взволнованы и обескуражены. Гороскоп сулит Тельцу мелкие неприятности и проблемы, трудности в общении и негативные последствия проведения денежных операций.Всего за один день Близнецы смогут разгрести гору дел, которые постоянно откладывали на потом. Оригинальные идеи Близнецов могут воплотиться в жизнь, если отнестись к ним капельку серьезней.Для Рака пришло время достигать, быть активным и целеустремленным, мечтать и парить над своей жизнью, словно на крыльях вдохновения. Правда, сил и энергии может оказаться недостаточно для исполнения всего задуманного.С утра желательно перетряхнуть гардероб - в вашем образе не должно быть ни одного недостатка. И не забудьте про дружелюбную улыбку, очаровывать босса и партнеров - дело непростое.Вы не владеете ситуацией, которая разворачивается вокруг вашей персоны. Это время может ознаменоваться притоком интересных идей, хотя старое не будет торопиться уступить дорогу новому.Весы смогут открыть свой потенциал и показать миру свои таланты. Гороскоп предвещает Весам наполненный общением, событиями и новостями день. Весы будут очень активными и суетливыми, что может отобрать у них всю энергию.Скорпионам стоит быть предельно внимательными при совершении платежей, покупок, обменных операций. Это не лучший период для новых вложений, за исключением экспериментальных.В сложной обстановке Стрельцам важно сохранить внешний авторитет и внутренний стержень. Многое может вас раздражать, события испытают на прочность ваше терпение или принципы.Козерогам важно не утратить внутреннюю уверенность. В зависимости от ситуации, решающую роль в сохранении душевного равновесия сыграют ваши профессиональные, нравственные или духовные ориентиры.Водолеям эти сутки обещают удачу, укрепление личных позиций, уверенность в завтрашнем дне. Многие Водолеи будут обоснованно полагаться на свой опыт, талант и харизму.День значим для Рыб, стремящихся к высотам (карьере, успеху, статусу). Честолюбивые цели могут противоречить любовным и финансовым интересам, комфортной жизни.

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