Какой сегодня праздник: 23 января отмечается несколько праздников, какой церковный праздник сегодня, 23.01.2017

Какой сегодня праздник? Этот вопрос является насущным едва ли не каждый день, потому что многие россияне хотят знать, кого или что нужно чествовать конкретно сегодня. Как таковых российских праздников сегодня нет, но это не повод расстраиваться.В частности, сегодня, 23.01.2017, отмечается международный праздник под названием День ручного письма (День почерка). Вместе с этим нужно уточнить, что сегодня имеется и церковный праздник, а именно: День памяти святителя Григория, епископа Нисского. Кроме того, расскажем еще и о народном календаре, в котором также имеется важная дата, связанная с Григорием-летоуказателем.В понедельник, 23 января, во всем мире отмечается День ручного письма, который также называют Днем почерка. Праздник был учрежден, чтобы напомнить всем нам об уникальности ручного письма, необходимости практиковаться в нем и неповторимости почерка каждого человека.Современные люди пишут все меньше. Скоро письмо или открытка в почтовом ящике, написанные от руки, станут настоящим раритетом. Поэтому хотя бы в День ручного письма забудьте на время о клавиатуре, возьмите шариковую ручку и попробуйте написать несколько строчек.Любителям особо острых ощущений рекомендуется воспользоваться перьевой ручкой, пишущей чернилами: именно этот инструмент даст возможность выводить красивые завитушки и с помощью нажима регулировать толщину линий. Может, у вас каллиграфический почерк, а вы об этом и не знали?Известно, что святитель Григорий, епископ Нисский, был младшим братом святителя Василия Великого. Григорий был рожден и воспитан в самый разгар арианских споров. Получил прекрасное образование и некоторое время был наставником красноречия. В 372 году был рукоположен святым Василием Великим во епископа города Ниссы в Каппадокии.В 381 году святой Григорий был одним из главных деятелей II Вселенского Собора, созванного в Константинополе против ереси Македония, неправильно учившего о сущности Святого Духа. На этом Соборе, по инициативе святого Григория, был дополнен Никейский Символ веры.В 383 году святой Григорий Нисский был участником Собора в Константинополе, где произнес слово о Божестве Сына и Святого Духа. В 386 году он снова был в Константинополе, и ему было поручено произнести надгробное слово почившей царице Плакилле. В 394 году святой Григорий вновь посещает Константинополь и присутствует на Поместном Соборе, созванном для решения церковных дел в Аравии.Святитель Григорий Нисский был пламенным защитником Православных догматов и ревностным учителем своей паствы, а также милостивым и сострадающим отцом своих пасомых, их заступником перед судьями. Святитель Григорий отличался великодушием, терпением и миролюбием.23 января (по старому стилю 10 января) отмечается по народному календарю Григорий-летоуказатель. Этот народный праздник получил свое название в честь святителя Григория Нисского, брата святителя Василия Великого.Святитель Григорий был епископом Нисским и в 381 году участвовал во II Вселенском Соборе как одна из ключевых фигур. Его признавали талантливым проповедником и богословом, он создал много значительных теологических трудов.Григория прозвали на Руси Летоуказателем за том, что в его день можно было по погоде предсказывать, каким же выдастся лето. Так, если на стога в этот день опускался иней, то ожидали, что лето будет сырым. Если же в этот день дул ветер с юга, то ожидали также летом и многочисленных гроз.— На Григория по инею примечают, какое лето будет: засушливое или дождливое. Иней на стогах — к мокрому лету.— Деревья в инее - небо будет синее.— Выходят в этот день смотреть на сенные стога и хлебные скирды и если заметят, что на них есть иней, то предрекают, что лето наступит серое и мокрое.— День долгим инеем рясен - летний срок будет ненастен, молодая рожь начнет цвести под самый дождь.

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