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Индексация пенсий в 2017 году, последние новости: военные пенсии - когда индексация и насколько, повышение работающим и неработающим в феврале 2017

Индексация пенсий в 2017 году, последние новости: военные пенсии - когда индексация и насколько, повышение работающим и неработающим в феврале 2017
Вокруг пенсий витают широкие обсуждения, поток которых значительно увеличился с наступлением 2017 года. Так, россияне, которым положена пенсия, хотят знать, к чему нужно подготовиться в плане изменений.

Кроме интереса к переменам, люди пенсионного возраста еще и задают вполне резонный вопрос в нынешних экономических реалиях: когда и насколько состоится повышение пенсионных выплат в 2017 году? Сразу же обратим внимание на тот аспект, что ответить утвердительно на этот актуальный вопрос пока невозможно, так как еще достаточно времени для того, чтобы ситуация повернулась в ту или иную сторону.

Наш сайт N4k.Ru продолжает посвящать пенсионеров и всех интересующихся этой тематикой людей в подробности того, каким образом в России будет видоизменяться пенсионная система, особенно в контексте крайне туманных перспектив развития отечественной экономики.

Пенсии в 2017 году, последние новости: индексация 1 февраля и 1 апреля

Повышение страховой пенсии, которые еще недавно назывались трудовой или по старости, в России традиционно проходит с 1 февраля. По пенсионному законодательству, повышение пенсий происходит на размер, соответствующий уровню инфляции прошлого года. Эти льготы поддерживают стабильный уровень жизни пенсионеров, не давая им обеднеть окончательно. На какой процент повысят пенсии с 1 февраля 2017 года? Этот вопрос сегодня волнует многих пенсионеров в России. Особенно после того, как в прошлом году повышение пенсии прошло не на уровень инфляции, а всего на 4 процента.

Прибавка к пенсии в 2017 году в России должна быть именно на уровень инфляции. Во всяком случае, так пока обещает Правительство РФ. По прогнозам, инфляция в 2016 году составит 5,5 - 6 процентов. Путин спрогнозировал цифру 5,7%. Значит примерно на эту величину и будет проведено повышение пенсий с февраля 2017 года. Но это касается исключительно неработающих пенсионеров.

Летом прошлого года власти обещали второй этап индексации страховых пенсий по старости в России. Но потом стало известно, то обещанной второй индексации страховых пенсий по старости в России в 2016 году не будет. Премьер министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что доиндексация пенсии в этом году будет заменена единовременной выплатой.

Обязательно следует внести ясность, что доплату в 5 тысяч рублей пенсионеры должны получить в январе 2017 года. Причем прибавку в 5 тысяч рублей получат как неработающие, так и работающие пенсионеры. Разносить доплату к пенсии в 5000 рублей почтальоны будут по особому графику. Кому-то принесут вместе с январской пенсией, кому-то отдельно. Но в любом случае, правительство требует, чтобы доплату в 5000 рублей пенсионеры получили именно в январе.

Что будет с военными пенсиями в 2017 году: последние новости о повышении

Из свежих новостей, которые связаны с выплатой военных пенсий, следует уточнить, что эта категория нуждающихся должна быть готова к переменам. При расчетах суммы пенсионной выплаты нужно знать, сколько получал служащий в последние годы. Учитывают пятилетку стажа. Дополнительно можно рассчитывать на надбавку по службе. Это однозначно хорошо. К тому же уже с первого числа следующего года ожидается повышение пенсионного пособия, плюс 1-2% к прежней сумме, если не рассматривать премиальные и доплаты.

На данный момент уже известно, что военные пенсии с 1 января 2017 года в России подросли. Если сравнивать размер пенсий у военных с другими сферами госслужб, то получается существенная разница. Пенсионеры, к примеру, учителя, получают до полутора - двух раз больше военных. Это существенно, тем более при учете нынешних условий. Основания для такой щедрости есть.

Не так давно, перед самым началом кризисной ситуации, в задумках правительства был план увеличения пенсионного обеспечения отставникам. Доля повышения жалованья должна была достичь 20%. Понятно, что сегодня о таких повышениях не приходится и думать. В ежегодном государственном бюджете России заложена плановая индексация военных пенсий в объеме 2% + компенсация согласно уровню инфляции. Повышают выплаты обычно дважды в год: зимой и в середине осени. Но сложное экономическое положение вынуждает правительство серьезно рассматривать вопрос о временной заморозке дополнительных выплат бывшим силовикам.

Кроме того, предлагается урезать ряд льгот для отставных защитников Родины и оставить лишь такие позиции, как: бесплатный проезд в отдельных видах транспорта; компенсация части суммы транспортного налога и налога на земельный участок; 75% компенсация на приобретение путевок в санаторий.


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