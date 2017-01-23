В Петербурге 6 млн рублей и иномарку украл у уборщицы “Магнита” ее сожитель

Женщина описала эту ситуацию так: в начале она со своим сожителем утром 21 января поссорились. После этого мужчина связал ее, отобрал ключи и документы от автомобиля Skoda Octavia (стоимостью в 1,6 млн рублей), а также наличными 6 млн рублей. Далее сожитель пострадавшей скрылся в неизвестной направлении.В тот же день мужчина сам вернулся к уборщице “Магнита” и вернул украденное. Женщина из полиции заявление забрала.

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