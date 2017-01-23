В Воронеже запуганная грабителем девушка месяц не обращалась в полицию

Ограбление произошло 20 декабря. Девушка направилась в гости к своему 31-летнему знакомому, где познакомилась с еще одним мужчиной. В конечном итоге между ними возник конфликт, хозяин квартиры взял нож и, угрожая расправой, отнял у знакомой украшения - серьги и браслет.Решилась написать заявление пострадавшая только через месяц, так как была напугана. Подозреваемый в ограблении мужчина заключен под стражу. Правоохранительные органы Воронежа выясняют обстоятельства дела.

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