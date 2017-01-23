Facebook прицельно занялся фейками в новостях - СМИ

Facebook поручил исследовательскому коллективу Correctiv выявлять на просторах социальной сети ложные сообщения и помечать их для пользователей как "недостоверные. Процесс выглядит таким образом: человек, зарегистрированный на этом сайте, сообщает о фейке. После этого Correctiv должен провести расследование и установить достоверность представленной в сообщении информации. Если выяснится, что она недостоверна, то на посте размещают соответствующее предупреждение, передает Joinfo.ua со ссылкой на Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

При этом Facebook не собирается удалять фейки, объясняя это тем, что не хочет "опекать" пользователей.

Для профессиональных СМИ ситуация выглядит абсолютно по-иному: цензура на Facebook ограничивает свободу прессы. Опыт уже показал, что СМИ, на которые клевещут, не пользуются спросом у рекламных агентств и клиентов.

По информации, которую подготовил для ДжоИнфоМедиа журналист Георгий Полтавчук, издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten обратилось с запросом к директору и главному редактору Correctiv Давиду Шравену, чтобы тот объяснил, по каким критериям его организация будет определять информацию как достоверную или ложную. Но ответа не последовало. Впрочем, просмотр одного из видео с участием самого Шравена позволяет легко понять, что стоит за "концепцией фейковых новостей", а именно "жёсткое продвижение правительственной пропаганды путём дискредитации критических сообщений и одновременной поддержки коммерческих интересов Facebook".

По мнению издания, это дешёвый способ, который позволяет сделать многое в короткие сроки. Исследовательский коллектив заключил своего рода частно-государственное партнёрство, в рамках которого обслуживает интересы правительства и коммерческие интересы американского концерна.

Однако нежелание отвечать на запросы от прессы может свидетельствовать о том, что Correctiv не следует жёстким журналистским стандартам, а скрытно осуществляет манипуляции, преследуя свои политические цели, делает вывод издание.

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