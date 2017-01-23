Андрей Кончаловский: Национальная идея России – это когда кругом враги

В эфире радиостанции Эхо Москвызаявил, что вообще в России национальной идеи, как правило, не было до тех пор, пока кто-то на страну не нападал. Именно поэтому у РФ постоянно есть внешний враг, чтобы россияне могли чувствовать сплоченность, передает Joinfo.ua.

"Как только на Россию нападал кто-нибудь — ливонец ли, поляк, или француз, или немец — сразу возникала национальная идея, которая выражалась в "дубине народной войны", как сказал Толстой.

Внешний враг всегда есть. Но когда он нападает — тогда он сразу объединяет нашу нацию. И вот это как раз… Как ни странно, вот это противостояние сейчас с Западом и, на мой взгляд, противостояние с Америкой очень острое — оно сразу объединило нацию. Понимаете, объединило. К сожалению, это называется сейчас "антиамериканизм", - отметил Кончаловский.

Режиссер так же говорил и о том, что сегодня РФ может стать нацистским государством

"Английский философ Джон Грэй очень глубоко заметил, что цивилизация — она развивается по спирали, мы знаем, так сказать, но аккумулятивной есть только наука, этика не аккумулятивная, этика может рухнуть в один прекрасный момент, даже сейчас. И сейчас может появиться абсолютно нацистское государство. Оно будет появляться в другой форме, будем говорить "давайте уничтожать этих" или "давайте посадим всех мусульман", это неважно как.

Другой вопрос - фундаментализм в национализме, понимаете, "Россия — для русских", или дальше пошли куда-то в очень серьёзные проблемы, где надо за счёт других наций превозносить себя, — это уже опасно.

Что касается национальной идеи. Вы знаете, вообще патриотизм — это тихая вещь, тихая. Патриотизм не выражается в "Гром победы, раздавайся!". Патриотизм — это вообще, знаете, чувство принадлежности", - отметил Кончаловский.

Напомним, на днях, которая, по словам российского творца фильмов, не выживет без России.

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