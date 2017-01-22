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Два депутата Госдумы РФ дали показания по делу Януковича - Луценко

Два депутата Госдумы РФ дали показания по делу Януковича - Луценко

Генпрокуратура Украины (ГПУ) уже допросила 32 свидетелей по делу о госизмене бывшего президента Украины Виктора Януковича. Об этом, как сообщает Joinfo.ua, в интервью ТСН заявил генпрокурор Юрий Луценко.

Он отметил, что 6 января ГПУ получила от ООН копию письма Януковича к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой ввести войска в Украину. "Это легитимизирует тот факт, что именно Янукович призвал войска РФ вторгнуться на территорию Украины", – подчеркнул Луценко.

Он добавил, что ГПУ уже допросила несколько десятков людей по этому делу: "За это время мы допросили 32 свидетелей, которые дают исчерпывающую картину о том, как Янукович совершал государственную измену. Важные показания дал, например, министр внутренних дел Арсен Аваков. Вот позавчерашний его допрос, в котором он выдает расписку Януковича о том, что он отказывается от государственной охраны с 24 февраля 2014 года. Это полностью опровергает всю его ложь в обращении к Путину о том, что на территории Крыма кому-то кто-то угрожает. Его личная подпись, переданная министру внутренних дел Авакову, свидетельствует, что он сбежал из Киева и принял решение перейти на сторону врага РФ фактически под его охрану".

Генпрокурор сообщил, что показания дали два депутата Госдумы РФ: "Также мы допросили двух депутатов Госдумы РФ. Они свидетельствуют о том, что механизм ввода войск РФ на территорию Украины был запущен Кремлем еще в декабре, когда Майдан еще стоял в центре Киева. Во время визита Суркова (помощник президента РФ Владислав Сурков, - Ред.) в Крым в декабре уже говорилось о вероятном военном вторжении".

Луценко добавил, что ГПУ планирует не тянуть со сроками досудебного следствия. "В течение февраля проведем окончательные необходимые допросы и экспертизы, после этого дело будет передано на рассмотрение суда. Уверен, что именно украинский суд должен поставить точку в этом деле".


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