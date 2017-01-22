Когда откроют Египет, и что было сделано для безопасного перелета и отдыха?

Множество россиян с нетерпение ждут информации об открытии авиасообщения с Египтом. Это касается слоя населения, которое не нашло замены египетским курортам. Каждый день появляется точная дата открытия курортов для российских туристов, но как оказывается - это действие переносится. Политики заявляют, что в первой декаде 2017 года смогут найти время и силы, чтобы разрешить вопрос. Отметим, что точную дату можно будет назвать только после уверенности в безопасности граждан России. На этим работают политики России и Египта. Как только правительство сможет гарантировать безопасность на отдыхе и перелете, курорты будут открыты.Добавим, что для Египта туристическое направление является одним из основных, граждане зависят от туристов и готовы сделать все для их комфорта и безопасности. В отелях увеличили количество охраны, установили камеры наблюдения. Власти Египта обратились к государствам, которые запретили полеты в их страну с просьбой снять все запреты.Напомним, что еще в конце 2015 года были полностью приостановлены полеты в Египет. Решением стала трагедия в которой погибло 224 человека, в основном граждане России.

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