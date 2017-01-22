В порт Одессы зайдет один из самых вооруженных кораблей в мире

Эскадренный минонесец Великобритании типа 45 — один из самых вооруженных кораблей на Земле. В этом году он посетит порт Одессы с дружеским визитом. Об этом сообщил госсекретарь Великобритании по вопросам обороны Майкл Феллон, информирует Joinfo.ua со ссылкой на сайт городских новостей.

Это будет первый за последние 10 лет визит в Одессу королевских боевых кораблей, — пояснил Майкл Феллон. Точную дату визита британский военный не сообщил. Эсминцы типа 45 являются самыми большими и самыми мощными эсминцами противоздушной обороны, построенными для ВМС Великобритании.

Эти корабли оборудованы сонарами, которые могут одновременно отслеживать 1000 движущихся целей. Они вооружены зенитными ракетами с системой самонаведения и артиллерийскими орудиями.

Напомним, по словам адмирала ВМС Британии, российские подлодки стали настоящей головной болью для британского флота.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/173249-news.html