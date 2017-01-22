В порт Одессы зайдет один из самых вооруженных кораблей в мире

Эскадренный минонесец Великобритании типа 45 — один из самых вооруженных кораблей на Земле. В этом году он посетит порт Одессы с дружеским визитом. Об этом сообщил госсекретарь Великобритании по вопросам обороны Майкл Феллон, информирует Joinfo.ua со ссылкой на сайт городских новостей.
Это будет первый за последние 10 лет визит в Одессу королевских боевых кораблей, — пояснил Майкл Феллон. Точную дату визита британский военный не сообщил. Эсминцы типа 45 являются самыми большими и самыми мощными эсминцами противоздушной обороны, построенными для ВМС Великобритании.
Эти корабли оборудованы сонарами, которые могут одновременно отслеживать 1000 движущихся целей. Они вооружены зенитными ракетами с системой самонаведения и артиллерийскими орудиями.
Напомним, по словам адмирала ВМС Британии, российские подлодки стали настоящей головной болью для британского флота.
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