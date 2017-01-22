В Красноярске таксист посоветовал полным людям заказывать два авто

В социальных сетях красноярский таксист опубликовал сообщение, в котором написал, что толстые люди имеют привычку вызывать одну машину, в которую пытаются сесть толпой. Каждая по 150 килограммов, пытаются «упихаться» в Калину толпой, а когда им говоришь, что на заднем сидении положено 2 человека, обижаются. Так что, написал таксист, если пассажиров трое или четверо, то нужно заказывайте по 2 машины.Сообщение вызвало среди жителей Красноярска бурю гневных эмоций. Нашлись и те, кто, стал на сторону таксиста. Они заявили, что в лишнем весе полных людей никто не обвинял, их лишь попросили рассчитывать нагрузку на машину, поскольку амортизацию личного автомобиля никто не оплачивает. Более того, возмутились сторонники таксиста, дело ведь не только в том, что машина «убивается», а в безопасности, поскольку перегруз автомобиля ухудшает его технические характеристики и осложняет управление.

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