В Петербурге школьница подверглась сексуальному домогательству через «ВКонтакте»

Заявление женщины в полицию поступило еще в декабре пришлого года. Она рассказала, что ее несовершеннолетняя дочь стала объектом домогательств неизвестного. 21-летний молодой человек склонял школьницу к интимным отношениям на протяжении недели, присылая ей сообщения соответствующего характера через соцсеть.Правоохранителям удалось вычислить злоумышленника. На данный момент против обвиняемого открыто уголовное производство.

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