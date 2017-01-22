В Петербурге школьница подверглась сексуальному домогательству через «ВКонтакте». Тревогу забила мать девочки.
Заявление женщины в полицию поступило еще в декабре пришлого года. Она рассказала, что ее несовершеннолетняя дочь стала объектом домогательств неизвестного. 21-летний молодой человек склонял школьницу к интимным отношениям на протяжении недели, присылая ей сообщения соответствующего характера через соцсеть.
Правоохранителям удалось вычислить злоумышленника. На данный момент против обвиняемого открыто уголовное производство.
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