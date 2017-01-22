Пропавшая в Кирове 17-летняя девушка найдена

Пропавшая в Кирове 17-летняя девушка была найдена сегодня, 22 января. Информацию об этом обнародовали активисты местного отряда поиска «Лиза Алерт».
По словам волонтеров отряда, искавшего девушку, 17-летняя Елизавета Герасимова исчезла неделю назад, еще 12 января. С того момента ее искали, параллельно распространяя информацию об этом в разных источниках. На данный момент пропавшая найдена, с ней все хорошо, а активисты поискового отряда просят остановить репост в соцсетях. Подробности этой истории не афишируются.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/173059-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.