Пропавшая в Кирове 17-летняя девушка найдена

По словам волонтеров отряда, искавшего девушку, 17-летняя Елизавета Герасимова исчезла неделю назад, еще 12 января. С того момента ее искали, параллельно распространяя информацию об этом в разных источниках.На данный момент пропавшая найдена, с ней все хорошо, а активисты поискового отряда просят остановить репост в соцсетях. Подробности этой истории не афишируются.

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