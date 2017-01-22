В Уфе женщина избила подругу из-за оскорбления в адрес детей

В частном доме в Уфы застолье закончилось дракой. Хозяйка дома избила подругу из-за оскорбления в адрес детей.
Как удалось выяснить правоохранительным органам, ночью 20-го января три женщины собрались в доме за разговором, сопроводив его алкоголем. Через некоторое время между 28-летней женщиной и ее 38-летней гостьей завязался конфликт - последняя оскорбила детей хозяйки дома. В результате они подрались, нанесли друг другу серьезные увечья. Чтобы снять с себя вину за разбитую голову гостью, хозяйка дома нанесла себе ножевые ранения в грудь.
Прибывшие на место конфликта медики настояли на госпитализации женщин. Правоохранительные органы Уфы выясняют обстоятельства происшествия. Кроме этого, семьей заинтересовались социальные службы - свидетели сообщают, что дети даже не испугались пьяной драки.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/173058-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.