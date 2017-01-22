В Уфе женщина избила подругу из-за оскорбления в адрес детей

Как удалось выяснить правоохранительным органам, ночью 20-го января три женщины собрались в доме за разговором, сопроводив его алкоголем. Через некоторое время между 28-летней женщиной и ее 38-летней гостьей завязался конфликт - последняя оскорбила детей хозяйки дома. В результате они подрались, нанесли друг другу серьезные увечья. Чтобы снять с себя вину за разбитую голову гостью, хозяйка дома нанесла себе ножевые ранения в грудь.Прибывшие на место конфликта медики настояли на госпитализации женщин. Правоохранительные органы Уфы выясняют обстоятельства происшествия. Кроме этого, семьей заинтересовались социальные службы - свидетели сообщают, что дети даже не испугались пьяной драки.

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