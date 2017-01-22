В Петербург приходит потепление

В Санкт-Петербург приходит потепление. Информацией поделились синоптики.
Специалисты утверждают, что уже в начале следующей недели в Питере снова будет тепло, вместо гололёда. В этом года зимняя погода достаточно нестабильна. Резкие похолодания, а потом снова потепления выбивают из колеи. В понедельник столбик термометра днём будет показывать 0, а ночью -9.
Сегодня в Санкт-Петербурге ожидается влажная погода. Температура воздуха составит -1 градус, а вечером поднимется до 0. Ночью ожидаются заморозки -7. Утром будет небольшой снег, а днём мокрый снег с дождём.
Ветер юго-западный 7м/с. Влажность – 95%.
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