Когда откроют Египет, новости: возобновление полетов откладывается

Вопрос о том, когда будет восстановлено авиационное сообщение между Россией и Египтом встал очень остро в конце прошлого года, когда огромное количество россиян стали задавать его, надеясь получить возможность для отдыха в "стране пирамид".Однако никакой конкретики до сего момента не было. Зачастую ответственные за это ведомства и лица лишь указывали на надобность ожидания того момента, когда египетская сторона уладит все вопросы, связанные с обеспечением безопасности в своих воздушных гаванях. Какие-либо сроки не приводились, а позже стал фигурировать первый квартал 2017 года. Ожидается, что это случится совсем скоро, но в целом же можно констатировать, что восстановление авиасообщения откладывается.Напомним, прямое авиационное сообщение с Египтом Россия была вынуждена прервать после террористического акта на борту самолета Airbus A321, который перевозил российских туристов из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург 31 октября 2015 года. Все 224 человека, находившиеся в лайнера, погибли. Следователи установили, что самодельное взрывное устройство было установлено в салоне самолета перед вылетом, что характеризует действия персонала воздушной гавани в качестве некомпетентных.После чудовищного теракта с гибелью российских граждан египетские спецслужбы провели необходимые мероприятия, чтобы вернуть туристический поток из РФ. В частности, местные аэропорты получили дополнительную систему безопасности. В скором времени представители из России ее проверят и в том случае, если все претензии уйдут в прошлое, то граждане РФ смогут вновь получить возможность отдыхать на египетских курортах. Они настолько популярны, что уже сегодня россияне готовы лететь в Египет, несмотря на то, что до конца решение о возобновлении полетов не принято.До сих пор российские туристы не нашли достойное альтернативы Египту в плане отдыха, особенного в зимнюю пору.

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