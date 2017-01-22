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Гонконгский грипп в январе 2017 года в России: симптомы и лечение, как выявить заболевание, как не заболеть, профилактика

Гонконгский грипп в январе 2017 года в России: симптомы и лечение, как выявить заболевание, как не заболеть, профилактика
Гонконгский грипп, который начал пугать россиян в конце прошлого года, на данный момент уже широко проявляет себя в виде опасных проявлений. Таким образом, интерес российских граждан к тому, как уберечь себя от этого недуга, лишь растет. Особенно это актуально в январе, на который медики ранее прогнозировали максимальные уровни эпидемии гонконгского гриппа.

Гонконгский грипп: симптомы у человека

Данное заболевание начинается с высокой температуры тела человека, которую не удается сбить на протяжении нескольких дней. Вместе с этим заболевший испытывает серьезную головную боль, сопровождающуюся сонливостью, вялостью и общей усталостью организма. Крайне тревожными знаками являются рвота и диарея. При первых же подозрениях немедленно обратитесь за медицинской помощью. Следует самым внимательным образом относиться не только к своему самочувствию, но и к здоровью детей и пожилых людей, из-за ослабленного иммунитета, они чаще всего становятся главной жертвой гриппа.

Основные симптомы следующие:

— Повышенная температура, вплоть до 40 градусов, которую не удается победить три-четыре дня;

— Одышка, тошнота, постоянные головные боли;

— Ухудшения после некоторого улучшения;

— Температура тела настолько высокая, что не спасают такие популярные препараты, как Ибупрофен и Парацетамол

— Сухой кашель, который осложняется тем, что дышать становится с каждым днем все труднее.

Определить гонконгский грипп на самом деле не так тяжело, как может показаться на первый взгляд. Нужно обращать внимание на такой момент, как резкое начало недуга - буквально в течение двух часов, что сопровождается неимоверными данными о температуре. Кроме этого нарушается ритм дыхания и появляются значительные боли в области грудной клетки. Кашель может быть с мокротой ржавого цвета.

Подобные симптомы уже являются следствием вовсе не гонконгского гриппа, а пневмонии, лечить которую крайне сложно даже в условиях стационара. Мерами профилактики гриппа является проветривание квартиры, влажная уборка, хороший сон и потребление в пищу больше фруктов с овощами. Чего уж говорить о таких известных мерах, как избегание людных мест и использование медицинской маски в общественных местах.

Что делать, если уже заболел гонконгским гриппом

Силой, конечно же, вас в поликлинику никто не потащит, но имейте в виду, что наблюдение врача, во-первых, позволит своевременно заподозрить развитие осложнений, а во-вторых, сдать анализы для уточнения возбудителя инфекции и начать лечение, направленное против возбудителя (а не просто на устранение симптомов).

Если решили обойтись без медицинской помощи, то, как минимум, отпроситесь с работы на недельку, чтобы не переносить грипп "на ногах" (это - прямой путь к тяжелым осложнениям) и не заражать окружающих: коллег, соседей, детей в детском саду, куда вы каждое утро отводите своего ребенка, и так далее. Ведь именно из-за безответственного поведения наших сограждан вирус вызвал эпидемическую ситуацию.


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