Материнский капитал в 2017 году: новости на сегодня, размер сейчас, какие изменения ожидаются

Материнский капитал, являющийся хорошей материальной поддержкой для российских семей, в которых появляется второй ребенок и последующие дети, остается одной из самых актуальных тем в нашей стране. Ведь с ней связано много вопросов и кривотолков.На сегодняшний день можно констатировать, что внушительное количество семей ожидает новостей по материнскому капиталу, дабы осознать для себя, как действовать дальше. Ведь в этой связи следует сразу же вспомнить о множественных сообщениях о возможном сворачивании действия этой программы. Это автоматически влечет за собой пересмотр некоторых планов россиян. Также поговаривали, что программу хотели заморозить. Расскажем подробнее о будущем материнского капитала в контексте 2017-го и последующих годов.Одной из главных особенностей выплаты в нынешнем году стал тот факт, что до 2020 года индексироваться она не будет. Поэтому российским семьям лучше пока не стоить питать больших надежд, в бюджете попросту нет средств на проведение данной меры. В 2017 году утвержден размер материнского капитала в 453 тысячи рублей.О материнском капитале активно заговорили в позапрошлом году, когда появились осуждающие действие этой программы политики. В тот момент создавалась сложная ситуация с Пенсионным фондом, откуда производят отчислениям матерям, родившим второго и последующих детей. В фонде тогда числился огромный долг - примерно триллион рублей. Такая сумма достаточно велика, даже если исключить из нее постоянные расходы на обеспечение выплат в рамках материнского капитала. Одновременно с этим в Минфине объясняли, что следует побыстрее отказаться от материнского капитала, дабы разгрузить бюджет от чрезмерной нагрузки.Однако президент России Владимир Путин отверг идею о прекращении действия материнского капитала, увязав это с тем, что в нашей стране уже несколько лет наблюдается естественный прирост населения. Происходит это, в том числе, за счет появления второго и последующих детей.В заключении только напомним, что материнский капитал представляет из себя программу, которая направлена на поддержку семей, в которых родился второй и последующие дети. Использовать средства материнского капитала сейчас можно на улучшение жилищных условий, обучение ребенка, пенсионное обеспечение матери, либо же на оборудование квартиры для ребенка с ограниченными возможностями.

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