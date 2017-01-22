Пенсии военным в 2017 году: индексация 1 февраля и 1 апреля, насколько, последние новости о повышении пенсий работающим и неработающим в 2017 году

Повышения пенсий в России в наступившем 2017 году ожидает большое количество пенсионеров, которым важно чувствовать поддержку со стороны государства. В частности, в этом контексте широко обсуждается возвращение процесса индексации в нашу страну.Совсем недавно наш сайт N4k.Ru сообщал о том, что ушедший в историю 2016 год оказался показательным в свете ряда внесенных изменений в социальную сферу. В качестве примера можно обратиться к отказу правительства от индексации пенсий для работающих пенсионеров, коим теперь приходится выбирать между трудовой деятельностью и повышением пенсий. В основном граждане продолжают работать. Для тех, кому индексация положена, нужно сказать, что этот процесс будет в дальнейшем происходить на несколько меньший процент, чем планировалось ранее.Про то, как изменятся военные пенсии с 1 января 2017 года, последние новости сообщают довольно скупо. Общественные деятели всех мастей и сотрудники различных организаций, занимающихся защитой прав отставников, бьют во все колокола и требуют от правительства немедленной индексации. Чиновники соглашаются с необходимостью перерасчета денежного довольствия, однако, уточняют, что все операции такого плана нужно совершать исходя из реальной экономической ситуации.Вопрос, когда вырастет пенсия военнослужащих и на сколько, обсуждается очень живо. Изначально планировалось, что в 2017 году повышение пройдет в два этапа: с 1 января; с 1 октября. Предполагалось, что за счет этих финансовых манипуляций денежное довольствие российских отставников сравнится с базовыми окладами действующих военнослужащих. Именно такую "дорожную карту" закладывали в проект бюджетного кодекса совсем недавно. Однако, ряд политических событий самым негативным образом повлиял на состояние экономики РФ и спутал все карты правительства. В бюджете государства и ПФР образовался существенный дефицит и на повышении социальных выплат разным категориям поставили жирный крест.Глава Минфина России Антон Силуанов сказал, что для исправления ситуации придется туже затянуть пояски и постараться максимально сократить расходы. "Казна просто не выдержит если сейчас мы согласимся на повышение пенсии хоть каким-то категориям граждан. Нужно понять это и приспособиться к новым жизненным реалиям", - заявил министр на заседании Совета Федерации.В ежегодном государственном бюджете России заложена плановая индексация военных пенсий в объеме 2%+компенсация согласно уровню инфляции. Повышают выплаты обычно дважды в год: зимой и в середине осени. Но сложное экономическое положение вынуждает правительство серьезно рассматривать вопрос о временной заморозке дополнительных выплат бывшим силовикам. Кроме того, предлагается урезать ряд льгот для отставных защитников Родины и оставить лишь такие позиции, как: бесплатный проезд в отдельных видах транспорта; компенсация части суммы транспортного налога и налога на земельный участок; 75% компенсация на приобретение путевок в санаторий.Практически все бонусы уже точно урежут работающим военным пенсионерам. Это решение принято из-за того, что многие военнослужащие выходят на заслуженный отдых в 40 лет, то есть в полностью работоспособном возрасте, и сразу же устраиваются на другую работу. В результате они начинаю получать двойной доход, состоящий из: зарплаты по новому месту трудоустройства; государственной пенсии по выслуге лет. "У страны нет возможности сейчас платить гражданам и зарплату, и пенсию. Но как только положение дел стабилизируется, мы пересмотрим норму и, если такая возможность будет, сразу же отменим ее", - сказал в одном из интервью Дмитрий Медведев.Российские пенсионеры могут ликовать, так как в наступившем 2017 году в страну вернется привычный механизм повышения пенсий с помощью индексаций несколько раз в год. Это обстоятельство позволит поддерживать материальное положение пенсионеров на достойном уровне, а также побороть инфляцию.Из самых последних новостей по данной теме можно констатировать, что в 2017 году страховые пенсии увеличиваются на уровень фактической инфляции, а государственные пенсии, включая социальные, - с учетом индекса роста прожиточного минимума пенсионера.С февраля страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличатся ориентировочно на 5,8%. Вместе со страховой пенсией до 4 823,35 рублей вырастет размер фиксированной выплаты к ней, а также стоимость пенсионного балла до 78,58 рубля (в 2016 году - 74,27 рубля). С 1 февраля размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую получают федеральные льготники, будет проиндексирован на 5,8%.В свою очередь с 1 апреля на 2,6% будут повышены пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, работающим и неработающим пенсионерам. У работающих в 2016 году пенсионеров, в августе наступающего года максимальная прибавка к страховой пенсии в денежном эквиваленте составит три пенсионных балла.

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