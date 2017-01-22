Гороскоп на сегодня, 22 января 2017, для всех знаков Зодиака: точный гороскоп для каждого знака 22.01.2017

Гороскоп на сегодняшний день, 22 января, с помощью "показаний звезд" информирует знаки Зодиака о следующих грядущих событиях: ожидается достаточно трудный день для Водолеев, которым предстоит выполнить большой объем работы. Девам сейчас лучше всего выйти в свет и культурно провести время. Львам же потребуется привлечь к себе влиятельных людей.Сегодняшний день лучше провести в кругу интересных людей, так как новые знакомства впоследствии окажутся не только приятными, но еще и полезными.Тельцы не раз смогут выйти сухими из воды, но звезды просят их не увлекаться этой способностью. Надумав сегодня раздавать полезные советы направо и налево, подумайте, так ли вам нужно влиять на чьи-то судьбы. Возможно, сегодня кто-то не сможет сдержать данного Тельцам обещания, что очень расстроит их.Сейчас не время лениться. Трудитесь усердно – сегодня вы можете добиться не только роста своего авторитета и расширения сферы влияния, но и повышения заработной платы.Попробуйте освоить новый навык, он вам поддастся очень легко. Гороскоп намекает Ракам, о том, что сегодня он может не спешить, потому что и так везде все успеет. Раки , не делайте того, что не сможете смыть со своей совести.Постарайтесь привлечь к себе внимание влиятельных людей. Их расположение и поддержка вам очень пригодятся для достижения поставленных целей, победы над недоброжелателями и решения многих других важных вопросов.День идеален для выходов в свет и для культурного отдыха. Отвертеться от веселых мероприятий не получится, как бы вы ни старались — неугомонные друзья не оставят вас в покое. Вечером можно расслабиться в объятиях любимого человека — избранник и кофе сварит, и конфетки купит, вы только хвалить не забывайте.Для Весов начался благоприятный период для масштабной покупки, например квартиры или машины. Постарайтесь найти время для собственного духовного развития. Чтобы не случилось в субботу, не выдавайте собственных эмоций окружающим.День провоцирует вас на интенсивное общение. Возможно, вам придется посетить учебное заведение, таможню, транспортный узел, налоговую инспекцию или побывать в каком-либо другом месте скопления народа.Вы будете испытывать постоянную нехватку времени. Это, конечно, утомительно, но зато работа в режиме цейтнота позволяет максимально продуктивно использовать имеющиеся временные ресурсы.Козерогам придутся весьма кстати навыки делового общения (ведение переговоров, консультации и др.). Есть шанс восстановить взаимопонимание, привнести гармонию в отношения со значимым для вас человеком (бизнес-партнером, членом семьи, другом, второй половинкой).Трудный день для Водолеев. В течение всего дня ожидается большой объём работы. Сегодняшние дела могут потребовать от вас ощутимой эмоциональной отдачи, либо повышенного физического напряжения.Если вы не чувствуете себя самостоятельным, или не являетесь таковым, но горите желанием наконец сие качество приобрести, сегодня вам стоит сделать очередной шаг в этом направлении. Он будет гарантировано удачен, хотя, возможно, и не станет последним на этом пути.

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