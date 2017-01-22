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Какой сегодня праздник: 22 января отмечается несколько праздников, какой церковный праздник сегодня, 22.01.2017

Какой сегодня праздник: 22 января отмечается несколько праздников, какой церковный праздник сегодня, 22.01.2017
Как таковых памятных дат и праздничных событий для России сегодня, 22 января, нет. Впрочем, это не повод совсем отказаться от просмотра праздничных дат, которые приходятся на сегодняшний день.

В частности, анализируя памятные события, можно наткнуться на следующие праздники: День соборности Украины. Ежели обратиться к народному календарю, то и здесь имеется особенное событие. Речь идет Филиппове дне. Расскажем подробности об этих двух памятных датах, выпавших на сегодня, 22.01.2017.

Какой праздник сегодня, 22 января: День соборности Украины

Этот праздник ежегодно отмечается в годовщину подписания Акта воссоединения Украинской народной республики и Западно-Украинской Народной республики, что произошло в 1919 году. Кроме того, на год раньше - 22 января 1918 года - был подписан IV универсал УЦР, провозгласивший полную независимость УНР.

В январе 1918 года была создана Украинская Народная Республика (УНР), а на территориях, входивших в состав Австро-Венгерской империи, была образована Западно-Украинская Народная Республика (ЗУНР). В декабре 1918 года лидеры двух государств в Фастове подписали предобъединительный договор. 22 января 1919 года этот договор, вошедший в историю как Акт злуки - акт объединения украинских земель, был обнародован в Киеве на Софийской площади.

Хотя государству тогда не удалось сохранить независимость (через несколько месяцев после провозглашения воссоединения большевики захватили Киев, поляки - Восточную Галичину, а Закарпатье - Чехословакия), акт злуки стал воплощением мечты украинцев о своем суверенном государстве.

Официальный государственный статус День соборности Украины получил в 1999 году после соответствующего указа президента страны Леонида Кучмы.

Но и до этого украинцы проводили памятные акции в этот день. Самый яркий пример - 21 января 1990 года, когда жители многих населенных пунктов, взявшись за руки, создали живую непрерывную цепь от Киева до Львова.

Традиционно самые масштабные празднования проходят в Киеве на Софийской площади, где и был подписан акт воссоединения УНР и ЗУНР.

Также на мосту Патона в Киеве уже несколько лет подряд организуют массовую акцию: два берега Днепра соединяет живая цепь. Участники мероприятия развернут 30-метровый государственный флаг. 22 января 2017 года здесь будет организована 10-я юбилейная Живая цепь Соборности, и организаторы призывают присоединиться к акции жителей других городов Украины.

Так, в День Соборности жители Запорожья также объединяют два берега Днепра живой цепью. Акция "Единение на Днепре" проходит на плотине Днепрогэса. В Днепре вечером 22 января состоится флешмоб "Живые цепи". В прошлом году аналогичные мероприятия прошли также в Одессе, Луцке, Житомире и еще более чем в 100 городах, поселках и селах Украины.

Какой сегодня праздник в народном календаре, 22.01.2017: Филиппов день

Филиппов день посвящен святителю Филиппу Московскому. Приближенный Ивана Грозного, Митрополит Филипп не побоялся говорить правду об опричнине, за что и оказался в опале, затем – в ссылке, и, наконец, его убил Малюта Скуратов.

На Филиппов день крестьяне занимались хозяйственными делами, и, хотя непросто было переделать все, что накопилось за праздники, старались все успеть и по дому, и для себя. Хозяйки затевали уборку и стирку, семьями ходили в баню, о чем говорили, что «Святки смывают».

Поговорок этого дня посвящены женщинам - им, как известно, доставалась порой не самая тяжелая, но самая хлопотливая работа: «Не та хороша хозяйка, что красно говорит, а та, которая вкусно щи варит», «Добрая хозяйка дороже золота», «Дом хозяйкой стоит».

Ясная погода в этот день обещала богатый урожай. Холода, снег были впереди по поверьям, когда скот, едва его выпустили, торопился с улицы вернуться в теплые стойла.


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