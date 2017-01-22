Какой сегодня праздник: 22 января отмечается несколько праздников, какой церковный праздник сегодня, 22.01.2017

Как таковых памятных дат и праздничных событий для России сегодня, 22 января, нет. Впрочем, это не повод совсем отказаться от просмотра праздничных дат, которые приходятся на сегодняшний день.В частности, анализируя памятные события, можно наткнуться на следующие праздники: День соборности Украины. Ежели обратиться к народному календарю, то и здесь имеется особенное событие. Речь идет Филиппове дне. Расскажем подробности об этих двух памятных датах, выпавших на сегодня, 22.01.2017.Этот праздник ежегодно отмечается в годовщину подписания Акта воссоединения Украинской народной республики и Западно-Украинской Народной республики, что произошло в 1919 году. Кроме того, на год раньше - 22 января 1918 года - был подписан IV универсал УЦР, провозгласивший полную независимость УНР.В январе 1918 года была создана Украинская Народная Республика (УНР), а на территориях, входивших в состав Австро-Венгерской империи, была образована Западно-Украинская Народная Республика (ЗУНР). В декабре 1918 года лидеры двух государств в Фастове подписали предобъединительный договор. 22 января 1919 года этот договор, вошедший в историю как Акт злуки - акт объединения украинских земель, был обнародован в Киеве на Софийской площади.Хотя государству тогда не удалось сохранить независимость (через несколько месяцев после провозглашения воссоединения большевики захватили Киев, поляки - Восточную Галичину, а Закарпатье - Чехословакия), акт злуки стал воплощением мечты украинцев о своем суверенном государстве.Официальный государственный статус День соборности Украины получил в 1999 году после соответствующего указа президента страны Леонида Кучмы.Но и до этого украинцы проводили памятные акции в этот день. Самый яркий пример - 21 января 1990 года, когда жители многих населенных пунктов, взявшись за руки, создали живую непрерывную цепь от Киева до Львова.Традиционно самые масштабные празднования проходят в Киеве на Софийской площади, где и был подписан акт воссоединения УНР и ЗУНР.Также на мосту Патона в Киеве уже несколько лет подряд организуют массовую акцию: два берега Днепра соединяет живая цепь. Участники мероприятия развернут 30-метровый государственный флаг. 22 января 2017 года здесь будет организована 10-я юбилейная Живая цепь Соборности, и организаторы призывают присоединиться к акции жителей других городов Украины.Так, в День Соборности жители Запорожья также объединяют два берега Днепра живой цепью. Акция "Единение на Днепре" проходит на плотине Днепрогэса. В Днепре вечером 22 января состоится флешмоб "Живые цепи". В прошлом году аналогичные мероприятия прошли также в Одессе, Луцке, Житомире и еще более чем в 100 городах, поселках и селах Украины.Филиппов день посвящен святителю Филиппу Московскому. Приближенный Ивана Грозного, Митрополит Филипп не побоялся говорить правду об опричнине, за что и оказался в опале, затем – в ссылке, и, наконец, его убил Малюта Скуратов.На Филиппов день крестьяне занимались хозяйственными делами, и, хотя непросто было переделать все, что накопилось за праздники, старались все успеть и по дому, и для себя. Хозяйки затевали уборку и стирку, семьями ходили в баню, о чем говорили, что «Святки смывают».Поговорок этого дня посвящены женщинам - им, как известно, доставалась порой не самая тяжелая, но самая хлопотливая работа: «Не та хороша хозяйка, что красно говорит, а та, которая вкусно щи варит», «Добрая хозяйка дороже золота», «Дом хозяйкой стоит».Ясная погода в этот день обещала богатый урожай. Холода, снег были впереди по поверьям, когда скот, едва его выпустили, торопился с улицы вернуться в теплые стойла.

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